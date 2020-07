Confederatia Patronala Concordia sceptica fata de planul de relansare economica al Cabinetului Orban

"Din multe puncte de vedere, (administratia publica, n.r.) nu mai corespunde nevoilor societatii si economiei private", afirma conducerea CPC intr-o scrisoare deschisa transmisa, vineri, premierului Ludovic Orban Membrii federatiilor patronale pe care CPC le reprezinta saluta in primul rand programele guvernamentale menite sa sprijine piata muncii, atat cele destinate angajatilor, cat si cele de flexibilizare si digitalizare a relatiilor de munca si de introducere a unei scheme de munca cu program redus. "Ne dorim sa vedem aceste politici implementate cat mai repede cu putinta", scriu cei de la Concordia in documentul citat.Ei apreciaza totodata drept "utile" schemele de garantare si de creditare pentru IMM-uri si companii, dar si programul amplu de investitii publice propus de Guvern, mai ales ca planul celor de la Palatul Victoria este sa foloseasca intr-o masura cat mai mare banii europeni.Intre lucrurile pe care confederatia si le-ar fi dorit se numara legislatia pentru semnatura electronica, fara de care propusa transformare digitala a Romaniei nu prea poate deveni realitate, sau un plan pentru deblocarea investitiilor in exploatarea offshore din Marea Neagra, fara de care planurile de extindere a retelelor de gaze naturale nu ar avea prea mult sens."Nevoia imensa de investitii a Romaniei este evidenta (...), dar increderea investitorilor a fost si continua sa fie puternic subrezita de legi populiste aparute in ultimii ani", scriu cei din conducerea CPC, amintind de cele mai recente schimbari aduse Legii Energiei in Parlament, respectiv introducerea anumitor "penalitati absurde, disproportionate si nejustificate".Concordia invita Guvernul la un dialog permanent si eficient cu Parlamentul, pentru ca doar asa planul Guvernului poate fi pus in aplicare, evitand riscuri precum blocarea unor intregi sectoare economice prin "reglementari lipsite de sens economic, izvorate din populism electoral, fara niciun studiu de impact".Liderii CPC considera, in concluzie, ca un plan de relansare economica "este cat se poate de necesar dupa criza sanitara si in contextul recesiunii care se prefigureaza"."Membrii federatiilor pe care le reprezentam, din sectoarele energie si utilitati, IT, hotelier, transporturi, retail, financiar-bancar si automotive, au gasit in planul lansat de Guvern multe idei sustinute si chiar propuse de-a lungul timpului de catre mediul de afaceri", scriu acestia, declarandu-se insa ingrijorati de "capacitatea Romaniei si administratiei publice de a duce la indeplinire acest plan".In acest sens, in finalul scrisorii catre premierul Orban liderii CPC isi exprima disponibilitatea de a dialoga cu autoritatile pentru acele puncte si zone unde vad lucrurile diferit fata de Cabinet sau considera ca pot propune imbunatatiri."In acelasi timp, credem ca toate partidele, fie ca sunt la guvernare sau in opozitie, trebuie sa constientizeze ca sunt in egala masura responsabile de atmosfera economica din Romania si cat de propice si predictibila este tara noastra investitiilor autohtone sau straine, atat de necesare pentru recuperarea decalajului economic fata de alte tari din Uniunea Europeana", afirma liderii CPC in documentul citat.Guvernul Orban a prezentat, in urma cu cateva zile, un ambitios plan de relansare economica a Romaniei care prevede ca, in urmatorii zece ani, statul roman sa-si concentreze eforturile, intre altele, pentru a aduce la zi infrastructura, sanatatea si educatia, in paralel cu o importanta reforma a protectiei sociale.Intr-un comentariu publicat joi de ziare.com, jurnalistul Stelian Muscalu, cu o vechime de 20 de ani in presa economica, scria ca, din avion , planul Guvernului pare foarte bun."Daca ne apropiem de promisiuni, realizam ca nu avem altceva decat aceleasi ciorbe reincalzite", scria Muscalu in comentariul sau de joi.