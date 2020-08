Confesiunea unui roman care s-a vindecat de COVID-19: "Un amic m-a dat pe spate intrebandu-ma daca am luat bani ca sa stau in spital"

Barbatul marturiseste ca unele dintre cunostintele lui, care nu cred in existenta acestui virus, l-au sunat sa il intrebe cati bani a luat ca sa stea in spital."Nu ca nu credeam (in existenta virusului), nu-l intelegeam. Fiind ceva nevazut...", a delcarat barbatul pentru digi24.ro Sorin Lungu nu si-a imaginat cat de agresiv este virusul pana cand nu a ajuns pe patul de spital."Dureri de cap crunte, crunte la modul... nu stiu... ceva mai rau nu am avut, am avut operatii si n-am avut asa durere. Plutea creierul. Orice medicament, orice perfuzie imi punea mi se parea ca-mi face mai rau", povesteste barbatul despre cosmarul prin care a trecut.Sorin marturiseste ca, desi le povestea prietenilor care-l sunau cat de grea e boala, unii dintre acestia inca mai puneau la indoiala existenta virusului. Acestia l-au intrebat daca a fost spitalizat contra cost."Un tip care nu e la o varsta sa nu creada si nu era un din ala fara scoala, care m-a dat pe spate intrebandu-ma daca am luat bani ca sa stau in spital, stiind starea prin care am trecut eu", povesteste Sorin.Barbatul a fost internat la Spitalul din Barlad, unde a fost ingrijit de medicul Monica Aioanei, cea care i-a fost si sprijn moral in lunga perioada de suferinta. "A fost medicul care cred ca mi-a salvat viata. Nu cred, sigur! S-au ocupat exemplar", a marturisit acesta.Medicul povesteste gestul de recunostinta pe care l-a facut Sorin. "A ramas asa de marcat de experienta pe care a trait-o aici! La un moment dat, a facut comanda si a cumparat pentru tot pavilionul baxuri de apa minerala. Cand a plecat, a vrut neaparat sa vada cum aratam", a povestestit medicul.Sorin a stat in spital 19 zile pana cand s-a vindecat. S-a intors dupa trei saptamani, pentru ca voia sa-i multumeasca medicului care l-a salvat. I-a facut acesteia cadou un buchet de maci, pe care l-a cules singur."Ducandu-ma de la Vaslui, era o vreme urata, ploioasa... Doamne, ce sa-i duc? Si pe drum spre Barlad, erau lanurile alea pline. Am cules, eram ud pe papuci tot, plouase. M-am dus la o florarie, mi-au facut un buchet super", a povestit Sorin.Gestul lui Sorin a fost apreciat de catre medic. "In principal, te duci cu o garoafa, te duci cu un trandafir, te duci cu o orhidee. Si faptul ca a venit cu maci mi s-a parut ceva incredibil. Asta inseamna ceva atat de simplu, dar atat de frumos, incat, practic, a rezumat toata relatia pe care am avut-o noi cu pacientul respectiv", a povestit dr. Monica Aioanei.Aceasta mai povesteste ca Sorin, de fiecare data cand trece prin Barlad se opreste si la spital. "Intreaba ce facem, daca suntem sanatosi si asta e una asa, din micile povesti si micile satisfactii pe care le-am avut noi in pandemie", marturiseste doctorita.Povestea pacientului Sorin Lungu este una cu final fericit. Sute de alti bolnavi lupta insa acum cu boala la terapie intensiva.