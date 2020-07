Confesiunea unui tanar roman confirmat cu COVID-19: "Nu stiu exact ce s-a-ntamplat. Dar vreau sa stiti ca exista si se-ntampla sa loveasca aproape"

"Acum vreo trei saptamani am avut temperatura 37.4 si o migrena vreo doua ore. Am zis ca e de la tot aerul conditionat care ma batuse-n cap in ultima saptamana. Apoi nimic. Am plecat din oras, m-am intors dupa trei zile acasa. Mi-a revenit febra ocazionala de 37.4. Nu trebuia sa fiu undeva anume, nu aveam nimic de lucrat. Am ramas in propria camera sa ma tin sub observatie. Am mai stranutat de cateva ori, am avut o ureche infundata cateva ore, rosu-n gat doua dimineti si temperatura oscilanta intre ~36.6 si ~37.7", explica tanarul, pe nume Catalin Georgescu, in postarea de pe Facebook Ulterior, acesta a mers sa se testeze si a aflat ca este pozitiv. A fost intrebat daca vrea sa se interneze, dar a refuzat. "Ma simteam ok si eram deja spre finalul celor 14 zile teoretice. Am decis sa raman acasa. Dar am anuntat cat mai multe persoane dintre cele cu care interactionasem in ultimele saptamani. Pana acum, mai mult de jumatate s-au testat, iar o parte au decis sa se izoleze. Toate testele au iesit negative, inclusiv prietena mea si tatal meu. Nu m-a mai sunat nimeni de atunci", adauga Georgescu.Tot in postarea de pe Facebook, acesta sustine ca nu mai are simptome si acum se simte mai bine, dar nu stie ce s-a intamplat si de unde a contactat virusul. "Nu stiu la ce sa va spun sa aveti grija. Ca nu stiu exact ce s-a-ntamplat. Dar vreau sa stiti ca exista si se-ntampla sa loveasca aproape. Sa nu va fie jena sa purtati masca daca ceilalti nu o fac".