Congres comun extraordinar USR-PLUS pentru aprobarea protocolului de fuziune a celor doua partide

"In prima parte a zilei de sambata, fiecare partid are o sedinta separata pentru adoptarea protocolului de fuziune, iar de la ora 15:00 incepe congresul comun in care va avea loc votul final pentru aprobarea Protocolului de fuziune intre USR si PLUS", au transmis reprezentantii Aliantei intr-un comunicat de presa.Congresul USR incepe la ora 10:00, iar discursul de deschidere al lui Dan Barna se va transmite pe Facebook , pe pagina USR national.Conventia PLUS incepe tot la ora 10:00 si se va transmite live pe pagina de Facebook PLUS.Ulterior, are loc congresul comun USR PLUS, intre orele 15:00 - 18:00, care va fi transmis integral pe pagina de Facebook a Aliantei USR PLUS.Vor sustine discursuri presedintele USR Dan Barna, presedintele PLUS Dacian Ciolos si mai multi candidati USR PLUS la alegerile locale.In principiu, Dan Barna si Dacian Ciolos ar urma sa fie co-presedinti ai noii formatiuni, iar numele va fi USRPLUS, scris legat, insa procesul va dura, avand in vedere ca noul partid va trebui inscris si validat de tribunal.