VIDEO Consiliera spirituala a lui Trump face o incantatie pentru succesul in alegeri: "Aud sunetul unei ploi abundente, aud sunetul victoriei"

"Loveste, loveste, loveste, loveste pana la victorie! Pentru fiecare dusman care se ridica impotriva ta, vom lovi pamantul pentru ca tu, Dumnezeule, sa ne asiguri victoria. Aud sunetul unei ploi abundente, aud sunetul victoriei, aud strigate si cantece, aud sunetul victoriei. Aud sunetul unei ploi abundente, aud sunetul victoriei, aud sunetul unei ploi abundente, aud sunetul victoriei. Dumnezeu zice ca s-a terminat! Dumnezeu zice ca s-a terminat! Dumnezeu zice ca s-a terminat!Eu aud victorie, victorie, victorie, victorie in cer, in cer, victorie, victorie, victorie, victorie, victorie, victorie, victorie unde ingerii sunt eliberati acum, unde ingerii sunt trimisi acum...", sunt cateva dintre cuvintele rostite de Paula White.Tele-evanghelista Paula White, din Florida, a devenit, in noiembrie anul trecut, consiliera "pe probleme de spiritualitate" a presedintelui american Donald Trump.Platita din banii contribuabililor americani, ea se ocupa de mentinerea relatiilor bune intre Trump si comunitatea evanghelica din tara.