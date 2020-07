Consilierul prefectului din Braila, confirmat cu COVID-19

Prefectul Catalin Boboc a declarat, referitor la aceasta situatie, ca el nu se afla in izolare, deoarece nu a fost contact direct cu Vasile Cortez."Nu stau fara masca cu oamenii. Nu sunt contact direct pe definitie, dar voi sta rezervat pana luni", a precizat Catalin Boboc.El a spus ca mai multi angajati ai institutiei au fost trimisi acasa, urmand ca ancheta epidemiologica sa stabileasca ce masuri se impun."Am trimis oamenii acasa si DSP le va comunica masurile celor care vor rezulta din ancheta. Ceilalti vor continua normal activitatea. Pentru ca tot este weekend, facem dezinfectie in toata Prefectura", a declarat Catalin Boboc.Vasile Cortez a fost testat dupa ce, in urma cu cateva zile, s-a simtit rau, iar vineri i-a venit rezultatul pozitiv pentru COVID-19.Potrivit prefectului, starea de sanatate a consilierului sau este una buna, neprezentand complicatii in urma infectarii cu noul tip de coronavirus