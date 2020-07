Consiliul Concurentei recomanda relaxarea conditiilor pentru inscrierea avizelor de ipoteca

"Ministerul Justitiei, in calitate de autoritate de supraveghere a acestei piete, a incredintat operarea RNPM unor operatori in baza unor criterii de acces care, in timp, s-au dovedit a fi adevarate bariere la intrarea pe piata. Mai mult, din luna decembrie 2018, prin modificarea legislatiei in domeniu, institutiile de credit, societatile din domeniul asigurarilor si executorii judecatoresti nu mai pot opera inscrieri in RNPM. Astfel, ca urmare a reducerii numarului de operatori (la patru), gradul de concentrare al pietei a devenit unul foarte ridicat", arata autoritatea de concurenta, citata de News.ro.RNPM, fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, este un sistem informatizat de evidenta a garantiilor reale mobiliare si de publicitate a actelor si operatiunilor juridice prevazute de lege.Prin inscrierea in aceasta baza de date, creditorii ipotecari fac publica existenta unei ipoteci mobiliare asupra unui bun si obtin un rang de prioritate pentru situatia in care bunul ipotecat este executat silit.Inscrierea in RNPM se poate face prin intermediul unui operator autorizat al Registrului sau a unui agent imputernicit al acestuia, in urma completarii unui formular de aviz de ipoteca si achitand o taxa si un tarif stabilit de operator/agent.Practic, inscrierea in RNPM a avizelor de garantie reprezinta o simpla activitate administrativa si nu presupune controlul de legalitate asupra datelor cuprinse in formularul de inscriere.In prezent, pentru a desfasura activitati de inscriere in RNPM, birourile teritoriale ale unui operator trebuie sa acopere cel putin 15 judete si capitala, conditie motivata de Ministerul Justitiei prin caracterul de interes public al acestei activitati in sensul asigurarii accesului publicului la aceste servicii."Cu toate aceste incercari de a reglementa distributia teritoriala, piata se concentreaza in Bucuresti si in cateva alte orase mari, unde se efectueaza aproximativ 60 -70% din activitate, respectiv cele multe inscrieri. Pe de alta parte, exista judete in care nu exista niciun furnizor de servicii de inscriere (judetul Alba) sau cu un singur furnizor (Calarasi, Covasna, Galati, Harghita, Mehedinti, Sibiu, Tulcea, Vaslui, Valcea si Vrancea)", arata autoritatea.In plus, ritmul accelerat de dezvoltare tehnologica a condus la orientarea desfasurarii activitatii spre varianta online. Ca urmare, numarul de clienti care se deplaseaza la sediul operatorului sau agentului este din ce in ce mai mic, peste 70% din activitate desfasurandu-se in baza unei semnaturi electronice calificate."In aceste conditii, Consiliul Concurentei recomanda eliminarea criteriului privind acoperirea teritoriala de catre cei care doresc sa intre pe piata, deoarece o astfel de cerinta nu se mai justifica. In situatii speciale si din considerente de interes public, in urma unei analize obiective, Ministerul Justitiei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere, poate institui functionarea unor birouri intr-un regim special, la un tarif reglementat", spun reprezentantii Consiliului Concurentei.In prezent, pentru a putea activa pe piata, un operator are obligatia sa incheie o polita de raspundere profesionala de minim un milion de euro, nivel disproportionat in raport cu riscul asumat de catre cei care efectueaza o astfel de activitate cu caracter pur administrativ. In acest fel, se limiteaza intrarea pe piata a unor potentiali operatori, ceea ce ar permite o mai buna manifestare a concurentei."Ca urmare, autoritatea de concurenta recomanda ca limita minima a politei privind raspunderea profesionala sa se fie stabilita proportional cu riscul real pe care si-l asuma cel care efectueaza inregistrarea in RNPM, plecand de la un pachet minim de riscuri, identificat printr-o analiza obiectiva, pe baze statistice istorice", informeaza autoritatea.In acelasi timp, acesti operatori au agenti imputerniciti care furnizeaza in mod direct si efectiv serviciile de inscriere in RNPM."Daca pana in anul 2018, chiar si pe fondul interventiei unor operatori asupra tarifelor practicate de agentii lor, exista o oarecare concurenta intre agenti, odata cu modificarea legislatiei si plafonarea tarifelor la un nivel minim, s-a ajuns la o uniformizare a tarifelor in piata, eliminand orice forma de concurenta prin pret. Astfel, Consiliul Concurentei sustine eliminarea oricarei forme de interventie asupra tarifelor cu caracter comercial, respectiv mentinerea acesteia doar in acele situatii cu caracter special, in care activitatea de inregistrare in RNPM are caracter de serviciu public", adauga autoritatea de concurenta.Raportul anchetei sectoriale pe piata serviciilor de inregistrare/inscriere a avizelor de ipoteca/alte garantii reale mobiliare in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare/Registru National de Publicitate Mobiliara poate fi consultat pe pagina web a institutiei.Consiliul Concurentei este interesat in obtinerea de sugestii si propuneri, ce pot fi transmise timp de 30 de zile.