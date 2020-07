CA al TVR cere oficial demisia Doinei Gradea: Televiziunea nationala se afla intr-o situatie deplorabila

Ce se intampla daca nu demisioneaza

Cine sunt membrii CA

Miercuri, prin sistem de videoconferinta, a avut loc o sedinta a Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Televiziune (SRTv), iar pe ordinea de zi s-a aflat analiza managementului Doinei Gradea."Dupa aproximativ 6 ore de dezbateri aprinse, timp in care s-a discutat activitatea presedintelui-director general, Doina Gradea, cererile de demisie au curs una dupa alta. Reprezentantii salariatilor din CA, Monica Ghiurco si Karen Sebesi, reprezentantul Partidului National Liberal, Cristian Petcu, reprezentantul USR, Dan Lazea si reprezentantul PSD, prof. Sorin Iliesiu, au solicitat acest lucru chiar oficial, printr-o scrisoare deschisa. In zilele urmatoare, este de asteptat sa se ralieze la acest demers si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie", se arata pe site-ul sindicatului.In cazul in care sefa TVR va refuza sa demisioneze, este avut in vedere trimiterea catre Parlament a unei solicitari de demitere a Doinei Gradea, pentru activitate necorespunzatoare, in conformitate cu prevederile Art. 20 alin (3) din Legea nr.41/1994 privind organizarea SRR si SRTV: Comisiile permanente de specialitate, reunite, ale celor doua Camere pot propune, cu votul majoritatii membrilor plenului Parlamentului, demiterea oricarui membru al consiliului de administratie, a carui activitate este necorespunzatoare.Parlamentul decide prin votul majoritatii. Locul devenit vacant in acest mod sau din orice alt motiv va fi ocupat de supleantul titularului."Argumentele sunt numeroase si sunt deja binecunoscute. Situatia deplorabila in care se afla TVR dupa mai mult de jumatate din mandatul dumneavoastra de presedinte director general este cel mai bine reflectata de audientele postului. Practic, in acest moment, la o medie saptamanala de circa 2%, TVR nu isi mai indeplineste misiunea publica pentru ca risca sa devina irelevanta pentru public (o medie in prime time in MAI si IUNIE de doar 0,8% Rtg, deci sub un punct de rating)", se arata in scrisoare.Despre scaderea audientei, semnatarii spun ca este "un rezultat previzibil", atata vreme cat au fost reduse "dramatic" in ultimele luni programele TVR."Singurele emisiuni pastrate pe post au fost cele realizate cu colaboratori, pentru care s-au facut plati consistente, in vreme ce personalul propriu era tinut acasa prin Decizia presedintelui - director general, ingradindu-li-se realizatorilor din TVR dreptul la munca. Dar caderea audientelor a fost continua de la inceputul mandatului dumneavoastra de PDG - calitate in care, practic, decideti grila TVR".Monica Ghiurco, Sorin Iliesiu, Dan Lazea, Cristian Petcu si Karen Sebesi spun ca este "momentul unui restart"."Va cerem sa puneti binele institutiei mai presus de binele personal, sa va inaintati demisia si sa permiteti astfel alegerea unui alt presedinte - director general impreuna cu care sa putem lucra in aceasta a doua parte a mandatului nostru".Doina Gradea a fost validata de Parlament, pe 28 martie 2018, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Televiziune cu 209 voturi "pentru", 40 de voturi "impotriva" si o abtinere.Cei 13 membri titulari ai CA sunt: Doina Gradea, Smaranda Vornicu Shalit, Sorin Iliesiu si Bogdan Ghitulescu (PSD), Cristian Vasile Petcu si Liviu Bratescu ( PNL ), Dorin Dan Lazea (USR), Nagy Debreczeni Hajnalka (Grupul parlamentar al UDMR ), Cornea Raico (din partea grupului minoritatilor nationale), Catalin Blebea (din partea Guvernului), Christel Topescu (din partea Presedintiei Romaniei) si jurnalistii Monica Ghiurco si Karen Sebesi, ca reprezentanti ai salariatilor SRTv.Membrii supleanti sunt Sorin Burtea, Cristina Dobritoiu, Camelia Oana Ivascu, Tiberius Daniel Musuroi (din partea PSD), Cristina Ancuta Pocora si Radu Carp (PNL), Bogdan Victor Ghiu (USR), Peter Istvan Rostas (UDMR), Ghita Andreea Julika (grupul minoritatilor nationale), Bogdan Alexandru Cuza (din partea Presedintiei Romaniei), Mihai Radulescu si Cristian Stoian (din partea salariatilor SRTv).Dupa validarea de catre Parlament, membrii Consiliului de Administratie al SRTv s-au reunit si au propus-o pe Doina Gradea in functia de presedinte.