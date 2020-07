Consiliul Judetean Prahova gireaza o carte scrisa de fostul baron Mircea Cosma. Adrian Nastase, prezent si el la evenimentul de lansare a cartii

In prezenta lui Adrian Nastase si a altor invitati, fostul baron de Prahova, Mircea Cosma, si-a lansat joi cartea despre Adrian Paunescu, la Casa Memoriala "Constantin Stere". Pe afisul evenimentului de lansare a cartii scrise de Mircea Cosma apar Consiliul Judetean Prahova, Biblioteca Judeteana "Nicolae Iorga" Prahova, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova si Societatea Cultural-Istorica "Mihai Viteazul-Ploiesti".De altfel, Centrul Judetean de Cultura Prahova, institutie din subordinea Consiliului Judetean Prahova, a promovat evenimentul de lansare a cartii scrise de fostul baron local pe pagina sa de Facebook , se arata pe pagina de Facebook a Centrului Judetean de Cultura Prahova, unde sunt publicate si imagini de la eveniment Claudiu Dosaru, reprezentant al Centrului Judetean de Cultura Prahova a declarat ca institutia pe care o reprezinta nu a avut nicio implicare in lansarea cartii lui Cosma, Centrul Judetean de Cultura participand la eveniment doar in calitate de invitat., a declarat Claudiu Dosaru. Pe afisul evenimentului organizat cu ocazia lansarii cartii scrise de Mircea Cosma apare ca invitat si senatorul Titus Corlatean . Acesta nu apare, insa, in fotografiile de la eveniment facute publice de Centrul Judetean de Cultura Prahova.Mircea Cosma, inculpat intr-un dosar "istotic"In aprilie 2014, presedintele Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost trimis in judecata pentru luare de mita si abuz in serviciu, fiul sau, deputatul PSD Vlad Cosma, pentru trafic de influenta, directorul Directiei "Patrimoniu" din CJ Prahova, Daniel Alixandrescu, pentru luare de mita si abuz in serviciu, iar Razvan Alexe, pentru trafic de influenta si dare de mita.Vlad si Mircea Cosma au fost acuzati ca ar fi cerut si primit peste 4,4 milioane de lei de la trei oameni de afaceri prahoveni, denuntatori in cauza, ale caror firme au avut numeroase contracte cu CJ Prahova.Initial, Inalta Curte a dat condamnari grele in acest caz, in care erau acuzatii foarte grave de coruptie: Mircea Cosma a fost condamnat la 8 ani de inchisoare , iar Vlad Cosma la 5 ani de inchisoare. Sentinta a fost desfiintata in martie 2018 de un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte, iar dosarul a fost trimis la rejudecare. Ulterior, dosarul a fost declinat de Inalta Curte in favoarea Tribunalului Prahova, care si-a declinat la randul sau competenta in favoarea Inaltei Curti. In urma judecarii conflictului negativ de competenta, s-a decis ca dosarul trebuie judecat de Tribunalul Prahova.Firmele controlate de cei trei sunt, la randul lor, trimise in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, dosar in care sunt inculpati Razvan Alexe, dar si fostul angajat al Secretariatului general al Guvernului, Marcel Pavaleanu, alaturi de alti oameni de afaceri din Prahova.