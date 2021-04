Consiliul Judetean Timis a pus la dispozitie un spatiu de carantinare in care se afla 44 de transfugi

"Din aceasta seara, spatiul destinat carantinarii migrantilor, pus la dispozitie de CJ Timis, este ocupat de 44 de transfugi aflati in carantina timp de opt zile. Pe langa acordarea spatiului de cazare, CJ asigura paturi, saltele, lenjerie de pat, perne, paturi, prosoape, mese si scaune, igienizarea la finalul unui ciclu de carantinare si prezenta unei persoane specializate, in intervalul orar 08,00 - 16,30, zilnic, cu scopul de a contribui la supravegherea persoanelor carantinate", a anuntat Alin Nica, intr-o postare pe facebook.Seful administratiei timisene a mai mentionat faptul ca paza migrantilor este asigurata de Politia Locala Timisoara si hrana transfugilor, de catre Fundatia Logs - Grup de Initiative Sociale."Preluarea transfugilor a fost un efort comun caruia i s-au alaturat Prefectura, Crucea Rosie, voluntari si chiar reprezentanti ai cultelor religioase. Un aspect foarte important in cadrul acestei actiuni este implicarea translatorilor adusi de Fundatia Logs, deoarece acestia au un rol esential in facilitarea comunicarii", adauga Nica.Primarul Dominic Fritz explica, saptamana trecuta, ca pe langa Centrul Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil, municipalitatea a amenajat un centru temporar special pentru migrantii care vin dinspre Serbia si unde din luna noiembrie 2020 au fost adapostite peste 2.500 de persoane.