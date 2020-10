Consiliul Judetean Valcea va cumpara Cula Greceanu, cea mai veche constructie de acest gen din tara

In referatul proiectului de hotarare aprobat marti de consilierii judeteni din Valcea se arata ca, printr-o adresa din luna septembrie, Ministerul Culturii a comunicat CJ Valcea ca nu isi exercita dreptul de preemptiune asupra Culei Greceanu si a anexelor acesteia si transfera dreptul de preemptiune catre autoritatile publice locale.Totodata, in referatul mentionat se precizeaza ca proprietara imobilelor Cula Greceanu si a anexei, Emilia-Ileana Greceanu-Anghel-Acasandri, a propus o valoare de vanzare de 400.000 de euro."La propunerea presedintelui Constantin Radulescu, consilierii judeteni au aprobat proiectul de hotarare privind exercitarea, de catre Judetul Valcea, a dreptului de preemptiune referitor la cumpararea imobilelor 'Cula Greceanu' si anexe, scoase la vanzare de proprietara acestora. Deoarece Ministerul Culturii a renuntat la dreptul de preemptiune al statului roman de a cumpara aceste monumente istorice, Consiliul Judetean Valcea va intreprinde demersurile legale pentru achizitionarea si includerea in patrimoniul public al judetului Valcea a Ansamblului Culei Greceanu, monument istoric ce dateaza din secolul XVIII", se mentioneaza intr-un comunicat a CJ Valcea.In proiectul de hotarare aprobat marti de CJ Valcea se precizeaza ca sumele necesare pentru exercitarea dreptului de preemptiune vor fi prevazute in bugetul propriu al judetului dupa realizarea unui raport de evaluare ce va stabili valoarea de piata a imobilului, in vederea negocierii valorii de achizitionare cu vanzatorul.In urma cu mai bine de 10 ani, CJ Valcea a inchiriat cula pentru Muzeul Judetean de la doctorita Mileta Anghel Greceanu (fiica adoptiva a Olgai Greceanu, ultima descendenta a boierilor din Maldaresti), chiria fiind stabilita la 5.000 de lei pe luna. Tot atunci au inceput si negocierile pentru cumpararea imobilului, suma ceruta initial de proprietara, care a castigat in instanta restituirea in natura a imobilului, fiind de 10 miliarde de lei vechi, dupa care, pretul a fost urcat la 15 miliarde de lei vechi.In 2015, Ministerul Culturii si-a declinat interesul de a exercita dreptul de preemptiune, imobilul fiind in prezent pus in vanzare prin casa de licitatii Artmark Historical Estate, la pachet cu un teren in suprafata de 5.350 mp si o casa istorica (anexa) cu o suprafata de 135 metri patrati, pretul de pornire a licitatiei fiind de 400.000 de euro.Cula Greceanu este inscrisa in Lista Monumentelor Istorice de clasa A, de importanta nationala si universala, si face parte din Complexul Muzeal Maldaresti, complex care mai include Cula Duca si casa memoriala a fostului premier al Romaniei I.G. Duca. Cladirea a fost ridicata in anul 1516 de familia lui Nan Paharnicul, intial ca turn de aparare impotriva haiducilor, forma actuala a imobilului datand de la finele secolului al XVIII-lea, cand a fost refacut de catre boierul Gheorghe Maldarescu si sotia lui, Eva. Cladirea si domeniul din jurul ei au intrat in patrimoniul muzeal al judetului Valcea in 1956.