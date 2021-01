Consiliul National al Elevilor: "Desfasurarea orelor remediale si continutul lor sa fie decise la nivelul clasei"

Potrivit organizatiei, este "absolut necesar" ca modul de desfasurare a orelor remediale, precum si continutul si frecventa acestora sa fie decise la nivelul fiecarei clase de catre elevi si profesori, in functiile de nevoile specifice."Educatia remediala trebuie sa inceapa cat mai devreme cu putinta, astfel incat acest proces sa nu fie unul grabit, ci unul care sa se deruleze in timp. Prioritara este recuperarea pentru elevii din clasele terminale si pentru cei din mediile dezavantajate, care nu au putut intra la orele online. (...) Educatia trebuie sa continue, insa nu oricum, ci respectand un set de norme de calitate", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor, potrivit unui comunicat remis presei.In opinia elevilor, este "imperios" ca Ministerul Educatiei sa publice pana pe data de 5 februarie toate datele privind examenele nationale, incluzand data desfasurarii si continuturile cuprinse in programa de examen, daca acestea vor fi modificate."In ceea ce priveste incheierea mediilor, masura prelungirii perioadei dedicate acestui proces reprezinta, in lipsa unui parcurs coerent de recuperare a materiei, doar o forma fara fond, deoarece elevii, chiar daca vor avea mediile incheiate, tot nu vor fi parcurs/asimilat toate continuturile din programa scolara", se arata in comunicatul citat.CITESTE SI: