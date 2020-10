Consiliul National al Elevilor: "Trebuie sa ne pregatim pentru aplicarea scenariului rosu in toata tara"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Acesta e momentul pe care toti il anticipam cu teama: cresterea rapida, incontrolabila, a numarului de cazuri si aparitia acestora inclusiv in unitatile de invatamant. Facem apel la autoritati , cu precadere la Ministerul Educatiei si Cercetarii, la primari si la directorii unitatilor de invatamant, sa ia toate masurile care se impun pentru a garanta faptul ca tranzitia la educatia exclusiv online poate fi facuta oricand, daca va fi nevoie. Sanatatea elevilor si a profesorilor trebuie sa aiba prioritate!", a declarat Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor, potrivit unui comunicat remis miercuri presei.Potrivit CNE, pentru multi elevi, lipsa materialelor de protectie sanitara oferite de catre autoritati "si-a spus cuvantul", acestia aflandu-se in imposibilitatea de a participa la cursurile fizice, intrucat "nu isi pot permite" procurarea mastilor si a dezinfectantilor in fiecare zi."In aceeasi nota, pentru elevii care urmeaza cursurile de la distanta, fie din cauza faptului ca se afla intr-o grupa de risc, fie pentru ca scoala lor este incadrata in scenariul galben sau rosu, absenta dispozitivelor conectate la internet reprezinta un impediment major in garantarea accesului la educatie. (...) Din aceste motive, consideram ca este extrem de important ca scolile sa inceapa pregatirile pentru tranzitia la educatie exclusiv online, scenariu care pare din ce in ce mai probabil, de pe o zi pe alta", mai sustine CNE.