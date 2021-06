Consilieri locali chemati in judecata pentru ca au taiat lefurile functionarilor. "In primarie lucreaza numai directori"

Venit mediu brut de 10.000 de lei/luna

Prin avocatul angajat de sindicat, functionarii cer revocarea unei hotarari luate in urma cu trei saptamani de alesii locali, care la aprobarea legii bugetului au decis sa diminueze cu 5,8 milioane de lei fondul de salarii in aparatul de specialitate al Primariei, acest lucru reprezentand o taiere de 30%.In plangerea prealabila depusa la instanta se arata ca aceste taieri salariale incalca prevederile Codului Administrativ prin faptul ca diminuarea de sume s-a produs printr-un amendament facut in timpul sedintei si care nu a fost discutat anterior in comisiile de specialitate.Totodata, este invocata si Legea Finantelor Publice, considerandu-se ca s-a modificat structura proiectului de buget initial iar acum nu se mai pot asigura cheltuielile din sectiunea de functionare.Alesii spun ca au recurs la diminuarea de sume intrucat au facut un studiu pe mai multe judete din Moldova si au ajuns la concluzia ca, raportat la media veniturilor, in Primaria Focsani functionarii castiga cu 50% mai mult decat in oricare loc.Ei il acuza pe primar ca si-a fidelizat directorii si sefii de servicii cu salarii foarte mari, chiar si de 14.000 de lei pe luna, iar restul functionarilor primesc mai putin."In aparatul Primariei, salariul mediu brut este de 10.000 de lei. In organigrama sunt 199 de posturi, in realitate sunt 169 de angajati. Impartit la fondul de salariu ramane un salariu net de 6.000 de lei. 50% din locuitorii Focsaniului au salariul minim pe economie, prin urmare e de presupus ca in Primaria Focsani lucreaza numai directori. Primarul a marit la inceputul anului, prin dispozitie, salariile sefilor de servicii cu sume cuprinse intre 1.000 si 2.000 de lei, iar simplii functionari au primit 50 de lei", spune Victor Dumitru, liderul consilierilor locali PNL USR PLUS.In acest razboi, primarul este, evident, de partea functionarilor, sustinand ca in cazul lor bugetul inregistreaza o reducere de 67% pentru lunile care au mai ramas pana la finalul anului."Pentru a pune in aplicare aceasta prevedere bugetara, in calitate de ordonator principal de credite ar trebui sa iau masuri de reducere a numarului de personal cu cel putin 50% si de a reduce si salariile. Daca am aplica acest procent de 67%, am ajunge cu salariile sub minimul pe economie, ceea ce nu ne permite legea", sustine primarul Cristi Misaila.In aceeasi situatie cu salariatii din primarie se afla si functionarii din cadrul Politiei Locale, in cazul lor taierile de la capitolul functionare fiind de 50%.Nu este exclus ca si acestia sa apeleze la instanta de judecata. De altfel, primarul Focsaniului a amenintat ca din 2 iunie va inchide usile primariei pentru cetateni, pentru ca nu mai are bani ca plateasca furnizorii de servicii, de la paza, electricitate, internet si pana la cea mai mica cumparatura.In procesul intentat Consilului Local de sindicatul functionarilor ei au angajat un avocat cunoscut din Romania, Virginia Vedinas, presedinte al Institutului de Stiinte Administrative.