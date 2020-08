Constanta: Focar de COVID-19 la Autoritatea Navala Romana

Conform sursei citate, miercuri, trei persoane care lucreaza in cadrul sediului central al ANR, din Portul Constanta, au fost confirmate cu virusul SARS-CoV-2, dupa ce, in zilele precedente, alti doi angajati fusesera depistati pozitiv, fiind astfel constatat un focar de COVID-19."DSP Constanta a pornit o ancheta epidemiologica extinsa pentru a se identifica toti angajatii care au fost in contact direct cu cele cinci persoane confirmate pozitiv, iar cei care vor fi considerati contacte directe vor intra in carantina la domiciliu pentru urmatoarele 14 zile si vor fi testati, in eventualitatea in care vor prezenta simptome specifice infectarii cu noul coronavirus ', se arata in comunicat.Totodata, Prefectura Constanta anunta ca si la Camera de Conturi au fost confirme doua persoane infectate cu virusul COVID-19."Un caz a fost confirmat pe data de 11 august, iar cel de-al doilea miercuri, 12 august, si in acest context nu a fost declarat focar, la sediul institutiei ancheta epidemiologica, condusa de DSP, fiind in curs", au precizat reprezentantii Prefecturii Constanta.