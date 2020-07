Constanta: Patru persoane au fost retinute pentru trafic de minori si proxenetism

Descinderile au fost soldate si cu indisponibilizarea, printre altele, a unui pistol cu aer comprimat si a sumei de 800 de euro."Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT - ST Constanta, au efectuat cinci perchezitii domiciliare in judetele Constanta si Tulcea, intr-un dosar penal de trafic de minori si proxenetism. In cadrul activitatilor, au fost indisponibilizate opt telefoane mobile, 800 de euro, un pistol cu aer comprimat, mai multe arme albe, precum si alte inscrisuri cu valoare probatorie", se arata intr-un comunicat de presa transmis de IPJ Constanta.Conform sursei citate, din cercetari a reiesit ca, in perioada februarie - iulie, patru persoane ar fi recrutat mai multe tinere, printre care si minore, si le-ar fi adapostit in imobile din judetul Constanta, in scopul obtinerii de foloase patrimoniale, ca urmare a exploatarii sexuale.Procurorul a dispus retinerea pentru 24 de ore a celor patru suspecti, urmand a fi prezentati instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva.Actiunea politistilor a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana si de sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Constanta.