Constanta: Perchezitii la persoane banuite de trafic de minori si proxenetism. Opt barbati retinuti

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in urma a cercetarilor intr-un dosar penal ce vizeaza infractiunile de trafic de minori si proxenetism, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanta, au pus in executare, la data de 30 iunie, 13 mandate de perchezitie domiciliara, pe raza localitatilor Medgidia, Mircea Voda, Cuza Voda si Deleni."In urma probatoriului administrat in cauza, a reiesit faptul ca persoanele banuite de comiterea infractiunilor ar fi recrutat mai multe tinere, printre care si minore, si le-ar fi adapostit in locuintele lor, in scopul obtinerii de foloase patrimoniale ca urmare a exploatarii sexuale", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca opt barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 47 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.Actiunea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime si al jandarmilor din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Tomis.