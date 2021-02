Cum va functiona structura speciala pentru fonduri UE infiintata la Constanta. Primaria si consiliul judetean atrag impreuna bani de spitale, drumuri si podurile de la Dunare

Asociatii pentru bani europeni la Cluj si Bihor

Angajari de specialisti in fonduri europene

"Aceasta strategie incepe de la apa, canalizare, drumuri , reteaua de gaze , mergand pana la elementul esential, sanatatea oamenilor. Mai departe, vorbim de forta de munca. Avem 20.000 de studenti, dintre care doar 4% raman in judetul Constanta. Trebuie sa corelam mediul de afaceri cu forta de lucru", a explicat Mihai Lupu, presedintele Consiliului Judetean Constanta. Modelul vine de la, unde exista aceste tipuri de asociatii de cativa ani."Sunt cateva proiecte pe care le avem astazi si care pot fi cuprinse in programul PNRR. Stringent, cel mai important lucru este zona de sanatate. Asociatia va trebui sa aiba ca prioritate sanatatea, dezvoltarea infrastructurii, atragerea fondurilor pentru utilitati, in special apa si gaz si punerea in valoarea a potentialului economic al judetului", a adaugat Lupu.Pentruramane sa se analizeze daca se pot actualiza indicatorii tehnico-economici ai unui studiu de fezabilitate mai vechi, pentru ca acesta sa fie inclus pentru finantarea prin fonduri europene. In caz contrar, ramane sa se gaseasca alte axe de finantare."Lucram la o evaluare a infrastructurii medicale si cream un master-plan care ne va spune unde suntem si unde trebuie sa ajungem. In judetul Constanta avem statiuni la malul marii care trebuie puse in valoare si blocajele pe drumurile publice se vad, se resimt. De asemenea, avem si porturile fluviale care nu sunt luate in calcul si va trebui, impreuna cu Ministerul Transporturilor, sa gasim niste solutii. Vorbim de zona costiera, unde sunt necesare pentru agrement diverse amenajari pentru agrement si pescuit", a explicat presedintele CJ Constanta.In asociatie ar urma sa lucreze angajati din primaria si consiliul judetean din Constanta, dar si personal nou."Vor activa profesionisti pentru atragerea fondurilor europene, pentru atragerea de investitii. (...) In esenta, cred ca va fi un mix de profesionisti care sunt aici si oameni de specialitate care trebuie adusi. Nu putem sa spunem cinci sau zece oameni, depinde pe ce axe mergem. Din punctul meu de vedere, aceasta entitate isi va stabili singura necesarul de resursa umana.UE si CE cauta parteneri care sa poate accesa aceste fonduri, pentru a putea elimina birocratia si interventia factorului politic si administrativ. Aceste proceduri sunt create cu un scop si definite prin statut, nu pentru a satisface clientela cuiva sau pentru a pune pe cineva pe functie. Va trebui sa fie strict profesionalizata pe necesitatile actuale", a adaugat Mihai Lupu.Asociatia va functiona dupa ce va fi validata de catre Consiliul Judetean si va fi operationala dupa ce statutul va fi inregistrat la Tribunalul Constanta. "Cred ca, daca nu sunt contestatii", sustine Lupu.