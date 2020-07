Constantin Buica (AEP): Vor fi puse la dispozitie masti si dezinfectant pentru alegatori in sectiile de vot. Cetatenii aflati in carantina sau izolare pot cere urna mobila

El a precizat ca organizarea alegerilor are un cost de aproape un miliard de lei, dublu comparativ cu alti ani, in contextul pandemiei si masurilor necesare de protectie, dar si al cresterii indemnzatiilor pentru membrii sectiilor de vot. Acesta a mai spus ca este tarziu sa mai fie luata in calcul organizarea alegerilor timp de doua zile."Vor fi masti, manusi si dezinfectare la sectiile de votare pentru alegatori", a afirmat Constantin Buica vineri la Digi 24.Intrebat daca vor fi organizate mai multe sectii de votare pentru evitarea aglomerarii, seful AEP a spus ca este un aspect ce va fi stabilit, dupa discutiile cu primarii si reprezentantii Ministerului Sanatatii."In aceasta perioada avem o etapa de comunicare cu primarii pentru a vedea spatiile sectiilor de votare ca si dimensiune. Vom comunica aceasta dimensiune a sectiilor de votare Ministerului Sanatatii si in functie de discutiile cu Ministerul Sanatatii vom stabili daca va fi necesara schimbarea unei locatii sau a mai multor locatii ale sectiilor de votare, pentru ca numarul de persoane este foarte mare. Vor trebui sa stationeze intr-o sectie de votare si impreuna cu ei vom stabili daca va fi necesar sa solicitam primarilor sa schimbele unele sedii ale sectiilor de votare", a explicat Buica.Chestionat la Digi 24 daca AEP ia in calcul sa organizeze si sectii de votare in afara scolilor, corturi amenajate in curtile scolilor, presedintele Autoritatii a replicat: "Vor intra in aceleasi masuri pe care le vom dispune primarilor pentru a schimba sediul sectiilor de votare si acolo unde nu va fi posibil va trebui sa stabilim si astfel de locatii, astfel incat sa ne asiguram ca va fi asigurat fluxul de intrare si iesire intr-o sectie de votare, pentru protectia membrilor in sectiile de votare, cat si pentru alegatori".In ceea priveste o posibila limitare a numarului persoanelor care intra simultan intr-o sectie de vot, Constantin Buica a spus ca AEP va decide in functie de restul deciziile restului de autoritati "In functie de masurile scare sunt stabilite de autoritati vom stabili si noi acelasi regim de pastrare a distantarii fizice, cu accesul in sectia de votare a numarului de cetateni, cate cabine sunt, astfel incat sa ne asiguram ca la finalul procesului de votare sa nu va fi crescut numarul de contaminari cu acest COVID-19", a completat Buica.El a adaugat ca cetatenii aflati in carantina in spital sau in izolare la domiciliu pot solicita urna mobila. Pentru acest proces de votare vor fi asigurate masuri de protectie suplimentare, astfel incat sa fie impiedicata raspandirea coronavirusului."Si acum pot sa voteze cu urna speciala cetatenii care se afla la domiciliu sau o unitate spitaliceasca pe raza domiciliului sau resedintei. La fel vor solicita in acest moment, prin cerere, urna speciala si vor putea sa isi exercite votul, deoarece au acelasi regim de spitalizare, fie ca e in spital, fie ca e la domiciliu. Cu siguranta, lucrurile vor fi facute cum va stabili autoritatile, respectiv Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica, iar cu sprijinul prefectilor si al primarilor vom desfasura in conditii de siguranta si aceasta operatiune la cetateni, fie ca e la spital, fie ca e la cetateni acasa, cei care solicita urna speciala", a precizat seful AEP.El a mai afirmat ca organizarea alegerilor locale din acest an costa circa un miliard de lei, iar suma include si 19 milioane de lei care reprezinta cheltuielile pentru achizitionarea echipamentelor de protectie pentru alegatori si personalul din sectiile de votare care"Hotararea de Guvern spune aproape de un miliard lei. Sunt costuri care sunt determinate in mare parte de costurile birourilor sectiilor de votare, dar avem si costuri suplimentare date de aceasta pandemie, pentru materialele de protectie ale alegatorilor si personalului birourilor sectiilor de votare. Cheltuielile sunt prinse in aceeasi suma, undeva la 19 milioane lei am vazut cheltuielile Ministerului Sanatatii. Ministerul Sanatatii are o achizitie in desfasurare pentru echipamentele de protectie si pentru dezinfectati si ei vor asigura aceste materiale", a explicat Constantin Buica.Acesta a spus ca diferenta de costuri comparativ alti ani este dubla. El a adaugat ca a fost majorata indemnizatia pentru personalul din sectiile de votare, fiindca altfel riscam sa nu mai poata fi organizate alegerile."Dubla. Este dubla si pentru aceste masuri de pandemie, dar este dubla si pentru cresterea cheltuielilor pentru indemnizatiile membrilor birourilor sectiilor de votare, deoarece daca se mentinea la un nivel scazut, era posibil sa nu avem alegeri din aceasta cauza in principal, lipsa personalului in sectiile de votare si cum stim o sectie de votare nu poate functiona fara cinci membri, presedinte loctiitor si operator. Nu era motivanta suma in aceste conditii, pentru ca in ziua votarii activitatea este de 14 ore si trebuie sa fie remunerata corespunzator. E vorba de 250 lei pe zi de activitate pentru presedinte loctiitor si operator de calculator, 100 lei pentru membrii sectiilor de votare", a declarat presedintele AEP.Nu in ultimul rand, Constantin-Florin Mituletu Buica a spus ca este tarziu sa mai fie luata in calcul organizarea localelor pe parcursul a doua zile, in contextul dorintei USR in acest sens."Din punctul nostru de vedere e tarziu sa mai luam in calcul organizarea pe doua zile. Vorbim despre niste masuri la care e foarte tarziu sa mai schimbam ceva. In momentul in care ai pornit la un drum cu niste reguli, nu trebuie sa le mai schimbi", a conchis Buica.