Politistii au retinut a treia persoana suspectata ca l-ar fi jefuit pe un consul SUA la Bucuresti, pe o strada din Sectorul 1

Politia Capitalei a anuntat, luni seara, ca a fost retinuta si cea de-a treia persoana suspectata ca l-ar fi jefuit, pe o strada din Sectorul 1, pe consulul general al Romaniei la Miami, Catalin Ghenea."Acesta urmeaza a fi prezentat magistratilor cu propunere legala. Mentionam ca in aceasta cauza politistii Capitalei au retinut doi barbati banuiti de savarsirea faptei, ulterior acestia fiind arestati. Politistii continua cercetarile sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de talharie", a transmis Politia Capitalei.Cercetarile au fost demarate in 17 septembrie, cand Ghenea a sunat la 112 si a anuntat ca, in timp ce se afla pe o strada din Sectorul 1 a fost imbrancit de 3 persoane necunoscute, dupa care i-au sustras portofelul.