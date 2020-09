Consul SUA la Bucuresti, jefuit in centrul Capitalei. Barbatul a fost atacat de trei indivizi

Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 18.30, pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. In fata consulului au aparut trei persoane, care au inceput sa se imbranceasca, potrivit Digi24 Potrivit politistilor, imediat dupa aceste imbranceli, diplomatul a fost jefuit. Hotii i-au luat portofelul pe care il avea in buzunar si au plecat imediat dupa aceea.Consulul a sunat la 112 si a anuntat Politia, care a inceput o ancheta in acest caz. Prejudiciul este de aproximativ 1.000 de lei.