Consumatorii romani vor plati de anul viitor pentru conducta BRUA, care va fi goala

"Anul acesta va fi data in folosinta conducta BRUA. In conditiile in care nu am rezolvat inca problema investitiilor din Marea Neagra, personal ma gandesc ce vom transporta prin aceasta conducta. Mai ales ca in paralel se dezvolta prin Bulgaria o noua conducta catre partea vestica", a spus ea, intr-o conferinta de profil.Maria Manicuta a precizat ca Transgaz , compania are construieste conducta BRUA, va incepe de anul viitor sa recupereze banii din tariful de transport al gazelor, prin urmare va creste factura tuturor consumatorilor romani."Ca atare, incepand de anul viitor, in tarifele de transport al gazelor, Transgaz va incepe sa-si recupereze investitia, ceea ce va insemna o crestere a acestui tarif, in conditiile in care nu vom avea un trafic de gaze. Sper sa se gaseasca si volume disponibile de gaze care sa fie transportate prin aceasta conducta, astfel incat povara acestei investitii sa nu fie doar a consumatorilor romani, ci sa existe si companii care sa transporte gaze", a precizat directorul ANRE Investitia totala pentru realizarea conductei BRUA este de 480 de milioane de euro si, potrivit oficialului ANRE, aceste costuri vor fi recuperate timp de 40 de ani."Sunt convinsa ca pana la urma BRUA va fi utilizata, dar in viitorul foarte apropiat exista un oarecare risc", a adaugat Manicuta, prezenta la conferinta Focus Energetic.Proiectul BRUA are drept obiectiv asigurarea accesului la noi surse de gaze, precum si facilitarea transportului de gaz caspic catre pietele din Europa Centrala si de Est. Proiectul asigura capacitati de transport bidirectional de 1,5 miliarde metri cubi pe an in sau din directia Bulgaria si 4,4 miliarde metri cubi pe an in sau din directia Ungaria.Proiectul a fost declarat de Comisia Europeana ca fiind de importanta strategica.Tronsonul romanesc al conductei ar trebui finalizat in decembrie 2020 si necesita o investitie totala de 480 de milioane de euro, din care 180 de milioane de euro reprezinta un grant acordat de Comisia Europeana.