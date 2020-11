Continua tensiunile in "alianta" USR-PLUS - PNL la Timisoara. Viceprimarul propus de PNL, respins la vot

La sedinta Consiliului Local Timisoara care a avut loc luni, 16 noiembrie, si la care au fost prezenti 25 de consilieri locali, USR-istul Ruben Latcau a fost votat viceprimar. A primit 23 de voturi. In schimb, Cosmin Tabara, propunerea PNL pentru functia de viceprima, a fost votat doar de cei opt consilieri PNL. Consilierii USR-PLUS s-au abtinut, iar cei doi alesi PSD au votat impotriva, arata adevarul.ro Dupa ce negocierile PNL si USR-PLUS de la Timisoara au esuat, liderii celor doua partide nu au reusit sa finalizeze discutiile si sa semneze protocolul de colaborare. Pe fondul neintelegerilor dintre cele doua parti, primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a convocat Consiliul Local Timisoara pentru alegerea viceprimarului USR PLUS, Ruben Latcau.Initial, presedintele PNL Timis, Alin Nica, s-a declarat surprins de gestul lui Dominic Fritz. Nica a declarat ca propunerea PNL a fost ca USR PLUS sa aiba doi viceprimari, iar PNL doi vicepresedinti de Consiliu Judetean. Fritz a refuzat propunerea sustinand ca nu doreste sa devina un baron local care sa detina toata puterea, mai arata sursa citata.Luni, presedintele PNL Timis, Alin Nica, a anuntat ca PNL il va sustine pe viceprimarul USR-PLUS, Ruben Latcau, si va propune, la randul sau un viceprimar, pe Cosmin Tabara. Alin Nica a declarat ca asteapta ca USR-PLUS sa il sustina pe Cosmin Tabara pentru functia de viceprimar.