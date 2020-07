Controale in piete. Amenzi de zeci de mii de lei pentru comerciantii de peste din Capitala.

Politia a confirscat aproape o tona de peste

"Inspectori sanitar-veterinari au participat astazi la o actiune comuna de control cu reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei Romane si ai Directiei de Ordine Publica-Serviciul Protectia Fondului Forestier si Piscicol. Verificarile au vizat unitati de comercializare a pestelui si produselor din pescuit din pietele agroalimentare: Bucur-Obor, Titan si Delfinului. Pentru necoformitatile constatate s-au aplicat sase sanctiuni contraventionale, in valoare de 54.000 de lei", a transmis, joi seara, ANSVSA, conform news.ro."Neconformitatile sanctionate au fost cele cu privire la trasabilitatea produselor comercializate, neintretinerea spatiilor, utilajelor si a ustensilelor de lucru folosite, etichetarea necorespunzatoare, precum si depozitarea necorespunzatoare", a mai transmis ANSVSA.Si politistii au verificat, joi, legalitatea activitatii desfasurate de agenti economici de profil, care isi desfasoara activitatea in piete agroalimentare din Bucuresti, pentru prevenirea si combaterea achizitiei, detinerii, prelucrarii si comercializarii ilegale a pesteluiOpt agenti economici cu obiect de activitate in domeniul comertului cu peste au fost verificati, constatandu-se trei infractiuni , pentru care au fost intocmite acte procedurale, sub aspectul savarsirii faptelor de detinerea, transportul sau comercializarea fara documente legale a pestelui, conform Ordonantei de Urgenta nr. 23 din 2008 privind pescuitul si acvacultura.Pentru alte nereguli au fost aplicate 10 sanctiuni contraventionale, in valoare de 60.300 de lei, pentru incalcarea prevederilor legale privind pescuitul si acvacultura, precum si legislatia sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.Totodata, au fost confiscate peste 935 kg. de peste si produse din peste, de diferite specii, in vederea denaturarii si distrugerii.