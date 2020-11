Ludovic Orban a participat la o sedinta de urgenta la Ministerul de Interne. Dispozitie: Toate sectiile de ATI din tara vor fi controlate de luni

"Premierul Ludovic Orban a avut in aceasta dimineata o intalnire de lucru cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta secretarul de stat Raed Arafat , seful IGSU Dan Paul Iamandi si directorul Inspectiei Sanitare de Stat, Mioara Comana.In cadrul sedintei a fost realizata analiza interventiei in cazul tragediei de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt, stadiul transferului pacientilor supravietuitori si a fost solicitata colaborarea tuturor institutiilor abilitate in desfasurarea cu celeritate a anchetei pentru stabilirea cauzei incendiului.De asemenea, s-a decis ca, incepand cu ziua de luni, echipe mixte ale Directiilor de Sanatate Publica si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sa desfasoare controale in toate sectiile de terapie intensiva de la nivel national pentru verificarea instalatiilor si a conditiilor de punere in functiune a aparaturii medicale", se arata in comunicatul de presa.Citeste si: Trei dintre pacientii transferati de la Neamt la Spitalul din Letcani, in stare foarte grava