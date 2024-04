Controale si amenzi in statiunile de la mare si munte. Cele mai multe sanctiuni au fost date pentru nepurtarea mastii

Peste o mie de sanctiuni au fost aplicate, joi, 23 iulie, de autoritati, in statiunile de la munte si de pe litoral, pentru nerespectarea masurilor luate pentru prevenirea raspandirii coronavirusului.

Astfel, Aproape 10.000 de politisti, jandarmi si alte cadre MAI, impreuna cu sute de angajati din sanatate, Ministerul Muncii, transporturi, comunicatii si autoritatile locale au verificat, intr-o singura zi, 2.459 operatori economici si 10.848 de persoane.

Au fost aplicate 1.149 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 214.750 lei.

- 12 sanctiuni contraventionale operatorilor economici pentru organizarea de activitati in spatiul public sau privat inchis pentru care au fost instituite interdictii si restrictii, in valoare de 10.100 de lei;

- 18 de sanctiuni contraventionale persoanelor fizice pentru participarea la activitati in spatiul public sau privat inchis pentru care au fost instituite interdictii si restrictii, in valoare de 2.252 de lei;

- 921 de sanctiuni contraventionale in valoare de 112.418 de lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala;

- 63 de sanctiuni contraventionale in valoare de 48.000 de lei, pentru nerespectarea regulilor de amenajare a spatiilor in care se desfasoara activitati de comert, alimentatie publica si alte servicii (terase, sali de sport etc.).

De asemenea, in cadrul actiunilor desfasurate au fost aplicate 135 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 41.980 de lei, pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, conform Legii nr. 61/1991.

Ministerul de Interne mai arata ca din 14 iulie, de cand a fost operationalizata linia telefonica TELVERDE (0800800165), dedicata special sesizarii neregulilor in context COVID-19, pana joi, 23 iulie, au fost primite 42 de apeluri telefonice.

Sesizarile au fost directionate pentru verificari la nivelul municipiului Bucuresti si a 18 judete, fiind semnalate in special nereguli privind purtarea mastii de protectie si pastrarea distantarii sociale.

Cincisprezece dintre faptele sesizate la linia TELVERDE s-au confirmat in urma verificarilor.