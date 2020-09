Control judiciar pentru minora acuzata de lovire si alte violente asupra unei adolescente din Targu Jiu

Minora a fost retinuta, luni, de politisti."In continuarea cercetarilor efectuate de politisti, o tanara de 14 ani, din municipiul Targu Jiu, banuita de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente, a fost retinuta pentru 24 de ore si introdusa in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Gorj", a precizat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.Politistii efectueaza cercetari in doua dosare penale pentru infractiunile de lovire sau alte violente, in urma a doua filmari care au aparut in spatiul public.In prima filmare, o minora de 13 ani este agresata de alte adolescente, au informat, duminica seara, reprezentantii IPJ Gorj."In cursul zilei de astazi (duminica n.r.), avand in vedere imaginile aparute in spatiul public pe o retea de socializare, ne-am autosesizat cu privire la aceste aspecte, conducerea IPJ Gorj dispunand efectuarea de verificari. Astfel, cu ocazia verificarilor efectuate de politisti, au fost identificate trei tinere cu varste cuprinse intre 12 si 14 ani, din municipiul Targu Jiu, care ar fi exercitat acte de violenta asupra unei tinere de 13 ani, din municipiul Targu Jiu. Doua dintre cele trei tinere care ar fi exercitat acte de violenta au fost aduse la sediul Politiei Municipiului Targu Jiu, fiind insotite de catre parinti, in vederea audierii", au transmis reprezentantii IPJ Gorj.In cealalta filmare, o minora de 12 ani din Targu Jiu este agresata de alte trei fete.Potrivit IPJ Gorj, parintii minorilor care au fost implicati in evenimentul in care minora de 13 ani este agresata de alte adolescente au fost sanctionati cu cate 500 de lei.