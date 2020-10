Control la Spitalul de Urgenta Ploiesti, dupa ce paciaenti cu COVID-19 au fost trimisi la o unitate mobila de terapie intensiva nefunctionala

Conducerea unitatii sustine ca nu exista medici ATI care sa deserveasa unitatea mobila, in timp ce Reed Arafat afirma ca au fost detasati medici."Maine va fi la Ploiesti o unitate de la Inspectia de Stat din Ministerul Sanatatii tocmai pentru a se asigura ca operationalizarea se face si in timp util si in concordanta cu autorizatia de functionare", a anuntat ministrul Sanatatii, marti seara, intr-o conferinta de presa, dupa ce jurnalistii au cerut clarificari cu privire la faptul ca luni seara si marti mai multi pacienti cu COVID au fost trimisi sa fie ingrijiti in terapie intensiva la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti si s-a constatat ca nu exista locuri pentru acestia din cauza ca unitatea mobila de terapie intensiva alocata SJU nu este functionala.Secretarul de stat Raed Arafat a afirmat, la randul sau, ca atunci cand s-a semnat transferul bolnavilor catre Ploiesti se stia ca unitatea va fi functionala."Cel care a luat decizia stia ca unitatea e goala si ca exista medici detasati acolo. (...) Cand au plecat pacientii noi eram convinsi ca unitatea mobila se va operationaliza", a explicat Arafat.In realitate, unitatea mobila de terapie intensiva de la Ploiesti este nefolosita pentru ca nu ar exista personal medical calificat care sa asigure ingrijirea pacientilor.Raed Arafat sustine insa ca patru medici au fost detasati la Ploiesti tocmai pentru a deservi unitatea aflata in subordinea Spitalului Judetean."Noi am detasat patru medici acolo. Ordinul de detasare este in vigoare. Daca medicii care i-a detasat nu se afla fizic acolo, inseamna ca avem o problema si cu medicii detasati si cu cei care coordoneaza, pentru ca noi nu am fost sesizati in niciun moment ca medii detasati de fapt nu sunt acolo. Noi, de fapt, stiam ca acesti medici sunt acolo, dar acopera activitatea din sectia de terapie intensiva si la un moment dat acolo a fost crescut numarul salilor de operatii care sunt active, de la 6 la 13, pentru cazurile programabile cand in spital era o presiune, in zona este o presiune si cand Centrul de Terapie Intensiv Mobil era acolo si noi am trimis cei patru medici detasati in mod deosebit ca sa operationalizeze don nou Centrul Mobil de Terapie Intensiva", a declarat Raed Arafat marti seara.Secretarul de stat din Ministerul de Interne a precizat ca i-a cerut prefectului judetului Prahova sa cheme toti factorii implicati si sa aiba o discutie cu acestia astfel incat unitatea mobila de terapie intensiva sa fie folosita "in cel mai scut timp"."Ne asteptam de la ei (de la autoritatile din Prahova - n.r.) cum a facut Pitestiul si a gasit solutii inclusiv in interiorul judetului, sa gaseasca si ei solutii in interiorul judetului si in interiorul spitalului prin reprogramare, prin reprogramare, prin managementul cazurilor cand ai foarte cazuri reprogramezi anumite cazuri care nu sunt urgente si atunci poti sa asiguri personalul. Asteptam informatii maine sa vede, daca mai trebuie sa luam anumite masuri, sa trimitem personal in plus si care e situatia. Dar detasatii cand au fost trimisi acolo, locul lor e acolo, pentru ca documentul de detasare le indreptateste si la accesarea anumitor fonduri: cand te detasezi ai 50% in plus din salariu, ai 2% pe zi diurna, asta inseamna ca activezi acolo pe perioada detasarii", a mai aratat Raed Arafat.Oficialul MAI mai spune ca a solicitat in repetate randuri ca unitatea sa fie pusa in functiune."De mai multe ori a cerut si totdeauna a fost scuza ca nu avem medici, dar noi am detasat medici acolo si in continuare era vorba ca e lipsa de medici. Asteptam sa vedem ce concluzii aduc colegii de la Ministerul Sanatatii si, din nou, daca este nevoie de orice act pentru detasare in plus de personal, noi lucram in comun cu Ministerul sanatatii in acest scop. Adica ni se cer resurse, nu decide unul singur, lucram impreuna si am asigura resursele totdeauna. Orice sprijin este nevoie de el il dam, dar in acelasi timp resursele trebuie sa fie folosite", a mai afirmat secretarul de stat din MAI.Unitatea mobila de terapie intensiva trimisa Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti este una dintre cele patru detasate in tara, alte doua fiind la Timisoara si un ala Pitesti.In ultima saptamana a lunii august, pacientii din unitatea de la Ploiesti au fost transferati la alte spitale dupa ce instalatia de climatizare a unitatii s-a defectat. Doua saptamani mai tarziu, autoritatile anuntau ca instalatia de climatizare a unitatii mobile de terapie intensiva de la Ploiesti a fost reparata.La scurt timp, Prefectura Prahova a renuntat sa raporteze public numarul de paturi alocate pacientilor cu COVID-19 si care au nevoie de ingrijiri in terapie intensiva, aratand doar, la informarile zilnice, fie ca nu sunt locuri la STI, fie ca sunt libere cate unul-doua paturi, in functie de situatie.