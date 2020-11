MAE: Convorbire telefonica intre Bogdan Aurescu si Robert O'Brien, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA

Convorbirea a avut loc in contextul in care, cu prilejul vizitei ministrului roman in SUA, din 19 - 20 octombrie, nu s-a putut desfasura intalnirea preconizata intre cei doi oficiali, consilierul O'Brien nefiind, din motive obiective, in Washington DC, iar cele doua parti convenind stabilirea unor consultari telefonice ulterioare.Cei doi oficiali au trecut in revista, cu acest prilej, reperele principale ale Parteneriatului Strategic Romania-SUA pe durata mandatului actualei administratii americane, care se apropie de final, si rezultatele palpabile obtinute in diversele dimensiuni ale parteneriatului, precum cooperarea politico-militara, securitatea cibernetica sau cooperarea nucleara civila.Aurescu a transmis multumirile partii romane pentru buna cooperare pe durata mandatului actualei Administratii si evolutiile consistente in relatia bilaterala obtinute in aceasta perioada, evocand si agenda substantiala a vizitelor in SUA, in luna octombrie, a ministrilor romani ai Afacerilor Externe, Apararii si Economiei, energiei si mediului de afaceri. Cei doi inalti demnitari au subliniat rolul important al acestor contacte in implementarea obiectivelor strategice stabilite in cursul intrevederii de la Washington a sefilor de stat, din august 2019.Consilierul pentru securitate nationala O'Brien a multumit la randul sau pentru cooperarea cu autoritatile de la Bucuresti si a apreciat pozitia Romaniei de aliat ferm, constant si predictibil al SUA. A aratat ca Parteneriatul Strategic cu Romania este esential pentru Statele Unite, bucurandu-se de sustinere bipartizana puternica in SUA, Romania fiind o tara cu o pozitionare strategica importanta la Marea Neagra si un sustinator constant al valorilor occidentale si al relatiei transatlantice.El a apreciat, in mod deosebit, angajamentul Romaniei in ceea ce priveste cooperarea in misiuni militare internationale si alocarile bugetare pentru aparare, considerand tara noastra ca fiind un model pentru alti aliati si parteneri. Totodata, a exprimat apreciere pentru modul in care Romania abordeaza relatiile cu acei actori globali care nu actioneaza in consonanta cu sistemul de valori transatlantice.Ambasadorul O'Brien a evidentiat convingerea ca Parteneriatul Strategic cu Romania va fi intarit pe mai departe, proiectele incepute in aceasta perioada vor fi continuate, iar angajamentele luate - implementate si in viitor.Totodata, ministrul Bogdan Aurescu s-a interesat despre perspectivele procesului de tranzitie din cadrul Administratiei SUA.Interlocutorii au abordat, de asemenea, si situatia de securitate in regiunea Marii Negre.Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a salutat intentia anuntata deja de SUA de a-si creste efectivele militare pe teritoriul Romaniei si a reiterat interesul crescut al tarii noastre pentru o prezenta militara americana sporita in Romania. A exprimat convingerea ca buna cooperare in domeniul politico-militar si in alte domenii importante de interes reciproc va fi la acelasi nivel de excelenta si cu viitoarea Administratie a SUA.Bogdan Aurescu a mentionat, de asemenea, importanta Initiativei celor Trei Mari pentru intarirea cooperarii transatlantice si pentru dezvoltarea economica a regiunii si pentru dezvoltarea economica a regiunii si a conectivitatii in cadrul acesteia, inclusiv cu implicarea SUA.In acest sens, Aurescu a evocat importanta celor doua proiecte majore de interconectare regionala, Rail2Sea si Via Carpathia, promovate de Romania inclusiv in cadrul Initiativei celor Trei Mari, cu impact strategic direct, inclusiv asupra mobilitatii militare, intre Nordul si Sudul Flancului Estic al NATO.Seful diplomatiei romane a pledat pentru investitii americane in aceste proiecte, ceea ce va conduce la consolidarea prezentei economice a SUA in regiune, complementar cu cea militara.Ambasadorul O'Brien a aratat ca va incuraja institutiile financiare americane, precum Banca de Import-Export a Statelor Unite (Exim SUA) si International Development Finance Corporation (DFC), sa acorde o atentie sporita acestor proiecte, inclusiv in baza Memorandumului de Intelegere semnat la Washington in octombrie intre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Exim SUA.De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu si consilierul O'Brien au discutat despre rezultatele alegerilor prezidentiale din Republica Moldova din 16 noiembrie 2020.Seful diplomatiei romane si-a exprimat satisfactia pentru victoria clara a presedintelui ales Maia Sandu, aratand ca acest rezultat evidentiaza dorinta cetatenilor Republicii Moldova pentru un parcurs democratic si european, bazat pe respectul pentru statul de drept si institutii performante, in serviciul tuturor cetatenilor.Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat sustinerea ferma a Romaniei pentru efortul de reforma reala, in spirit european, pe care si-l propune noul presedinte al Republicii Moldova si a evidentiat importanta ca parteneri majori, precum UE si SUA, sa manifeste sustinere fata de noua conducere democratica de la Chisinau.