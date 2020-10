Copac de pe celebra Via Transilvanica, marcat pentru taiere. Oamenii implicati in proiect sunt scandalizati: "Este cea mai buna modalitate sa se faca rost de bani negri"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Traseul ar putea deveni impracticabil daca actiunile nu vor fi oprite, scriu oamenii din spatele Via Transilvanica pe Facebook "Acest copac va fi taiat. Legal. Este cea mai buna modalitate de a jefui padurea. Si sunt 1.000 de feluri de a face acest lucru legal.Acest arbore si alti cativa mii se afla pe Via Transilvanica si vor fi taiati. Dupa ce se va face exploatarea, intre 5 si 10 ani va fi aproape imposibila practicarea traseului. Urmele facute de utilajele forestiere nu se vor vindeca probabil niciodata. Nu prea conteaza ca deja mii de oameni au luat la pas Via Transilvanica si nu conteaza deloc ca noi toti suntem de acord ca Romania poate deveni o destinatie turistica datorita naturii pe care o are.Am facut parteneriate cu Romsilva si cu Ministerul Padurilor unde am cerut insistent ca pe traseele turistice sa nu se efectueze lucrari de exploatare agresive si sa ramana o perdea forestiera pe stanga si dreapta traseului de care sa ne bucuram cu totii. Avem acest drept!Codul silvic se schimba in fiecare an si nu reglementeaza decat formal aceste lucruri si nu se respecta niciodata. Este un timp al promisiunilor, si ca aceste promisiuni sa ajunga la urechile Dumneavoastra, se va taia si mai mult. Este cea mai buna modalitate sa se faca rost de bani negri pentru care nu se va da socoteala niciodata."In acelasi mesaj, silvicultori si organizatii sunt solicitate "sa faca memorii pentru protejarea padurilor de pe langa traseele turistice"."Suntem neputinciosi, nu ca in fata unui munte la care nu ii vedem varful, ci ca in fata unui hau fara fund. Vom incerca pana la alegerile parlamentare sa obtinem noi promisiuni si va chemam sa ne ajutati in acest demers. Ii chemam alaturi de noi in primul rand pe silvicultorii care se gandesc ca si peste 10 ani trebuie sa isi castige painea cu meseria pe care o fac. Chemam, alaturi de noi, toate organizatiile care cunosc padurile din judetele lor, sa faca memorii pentru protejarea padurilor de pe langa traseele turistice importante pe care le au acolo. O sa incercam sa gasim adresa la care acestea vor putea fi trimise. Cel mai important aliat si din totdeauna, au fost oamenii multi, cu drag de padure si sanatate. Ei trebuie sa inteleaga cat mai repede cum functioneaza acest sistem marsav ce reglementeaza furtul legal. Ii chemam pe toti cei care pot explica acest lucru si vom incerca sa dam mai departe informatiile care au relevanta si sens."In final, organizatorii Via Transilvanica lanseaza un indemn colectiv de protejare a padurilor."De 16 ani incercam, in toate felurile, sa cautam solutii pentru a proteja padurea de un sacrificiu de multe ori inutil, pentru un pumn de bani. Este un timp al promisiunilor si poate obtinem niste promisiuni concrete impreuna cu Dumneavoastra.Acest copac este inca in picioare si mai poate fi salvat, pentru ca viata copacilor conteaza!"