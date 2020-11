FOTO Metoda salbatica de toaletare a copacilor. Imagini ireale pe un drum judetean: "Ar trebui ascutiti la varf pentru cei care au facut asta"

Administratorul drumului, Consiliul Judetean Dolj, a decis sa taie integral coroana copacilor, astfel incat a mai ramas doar trunchiul acestora.Imagini ireale cu noul "look" al plopilor de pe marginea drumului au fost facute publice de parlamentarul USR Adrian Claudiu Prisnel, care se intreaba retoric daca "Nu-s retezati cam de sus?". Unul dintre comentatori i-a raspuns "Nu, sunt ok. Dar ar trebui ascutiti la varf pentru cei care au facut asta".Este vorba despre DJ561E, in zona Tunarii Noi si Tunarii Vechi. Postarea deputatului a atras zeci de comentarii ale unor persoane care critica modul in care a fost realizata toaletarea arborilor.