Copiii din Ciugud au votat proiectele ce vor fi realizate prin programul de bugetare participativa: locuri de joaca si mese de tenis si sah pentru scoala

Copiii din Ciugud sunt primii din tara care vor implementa bugetarea participativa, prin care si-au ales proiectele care vor fi finantate din bugetul local. Astfel, administratia locala a pus la dispozitie in acest an un buget participativ pentru copii, in valoare de 50.000 de lei.Proiectele au fost aprobate in prima sedinta a Consiliului Local al Copiilor din Ciugud desfasurata online si care a fost condusa de primarul copiilor, Mirel Morasan, elev in clasa a VIII-a, ajutat de viceprimarul copiilor, Diana Droasca, eleva in clasa a V-a.Copiii au votat pentru construirea de locuri de joaca in satele comunei in care nu exista un astfel de spatiu destinat celor mici, precum si pentru achizitionarea unei mese de tenis si a doua masute de sah pentru scoala.Comuna Ciugud este prima administratie locala din Romania care a lansat o initiativa provocatoare: bugetarea participativa pentru copii. Sub genericul "Primaria Copiilor", administratia locala si Scoala Gimnaziala Ciugud au demarat la inceputul acestui an un proiect de educare a copiilor privind implicarea cetateneasca si democratia participativa. Astfel, copiii sunt invatati ce inseamna drepturile si obligatiile unui cetatean, cum se desfasoara alegerea reprezentantilor in administratia publica locala si cum lucreaza Primaria si Consiliul Local.In urma unor alegeri, care au simulat intocmai procesul electoral al alegerilor locale, copiii de la scoala din Ciugud si-au ales primarul, viceprimarul si consilierii locali, care ii vor reprezenta timp de un an.