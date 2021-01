ANALIZA Cumpanasu, masina de tip Antena 3 care spala creierele copiilor. "Exista studii referitoare la unde au migrat online copiii sub 18 ani"

Institutiile statului au lasat loc liber

Manipularea a existat intotdeauna

Cum ar trebui sa comunice Ministerul Educatiei cu elevii

"Nu cred ca reprezinta o surpriza pentru cei care analizeaza cum au evoluat retelele sociale in ultima perioada. Se stie ca cel putin noile generatii nu mai considera Facebook -ul, Twitterul, nici atat, atractive. S-au indreptat prima data catre Instagram apoi catre TikTok. A fost, dupa parerea mea, o campanie a domnului Cumpanasu foarte bine construita exact acolo unde cei mai multi tineri isi petreceau cel mai mult timp, pe reteaua TikTok, cu mesaje legate strict de activitatea si de viata lor de zi cu zi, de scoala.Cred ca problema vine in primul rand din lipsa de interactiune a Ministerului Educatiei cu elevii, din lipsa de raspunsuri foarte clare si de informatii oferite elevilor si cred ca toti cei care isi desfasoara activitatea in invatamant trebuie sa inteleaga ca, odata cu aparitia retelelor sociale s-a schimbat si modul de transfer a informatiilor si a devenit mult mai usor pentru cei care vor sa ia locul profesorilor, de exemplu, cum este domnul Cumpanasu in acest moment", a explicat sociologul Vladimir Ionas pentru Ziare.com.El este de parere ca "Ministerul Educatiei ar trebui sa comunice direct, cu informatii oficiale, sa ofere raspunsuri, pentru ca oricum are un departament de comunicare ce s-ar putea ocupa cu acest lucru".Ionas a mai aratat ca este vorba despre doua probleme. "Una este strict legata de faptul ca domnul Cumpanasu a discutat cu elevii si a oferit informatii despre modul in care ar trebui sa functioneze scoala. Aici nu cred ca ii poate reprosa nimeni, cel putin din punct de vedere legal. Moral avem multe semne de intrebare, insa legal, atata timp cat institutiile statului au lasat loc liber si nimeni nu oferea aceste informatii.A doua problema este atunci cand vorbim despre acele presupuse mesaje cu conotatii sexuale date catre niste persoane care sunt minore. Aici statul ar trebui sa le ancheteze de urgenta, nu sa lase foarte mult timp sa treaca pentru ca exista un foarte mare numar de elevi, 500.000 care il urmaresc zi de zi si trebuie clarificat foarte rapid daca sunt acuzatii care se bazeaza pe ceva real sau sunt doar acuzatii false".Referitor la jignirile aduse la adresa unor cadre didactice, Vladimir Ionas a spus ca "acuzatii se fac intotdeauna iar pe retelele sociale sunt la ordinea zilei. Daca acele persoane se considera nedreptatite pot da in judecata oricand persoana care a facut aceste afirmatii"."Insa problema este ca nimeni nu protejeaza copiii si, ok, acesta este un caz cunoscut, cu domnul Cumpanasu pentru ca are un numar foarte mare de persoane care il urmaresc, insa pe retelele sociale, in spatele unor conturi pot fi ascunse persoane deviante cu probleme comportamentale care pot atrage un numar de copii. Poate un numar mai mic dar acei copii sunt atrasi. Aici raspunderea nu este numai a Ministerului Educatiei si a scolii, dar si a parintilor", a mai spus sociologul.Vladimir Ionas mai transmite ca trebuie privita cu mult mai multa atentie problema retelelor sociale."Noi credem ca este o gluma, insa nu este asa. Din pacate, in multe alte state exista studii facute despre cum poti proteja copiii despre tot ceea ce inseamna internet. Japonia este campion mondial la acest lucru. Nu trebuie sa inventam apa calda. Trebuie sa ne uitam sa vedem ce au facut alte state. Sunt convins ca ar exista si tari care ar fi interesate sa ne ofere si gratuit suportul in aceste masuri, dar trebuie sa vrea cineva, nu stiu cine. Ministerul Comunicatiilor, Ministerul Educatiei, Ministerul de Interne ar putea forma o echipa care sa se ocupe de acest lucru pentru ca nu este vorba numai despre acest caz ci despre retelele sociale, in general.Manipularea a existat si o sa existe intotdeauna. Tocmai de aceea spun ca este nevoie sa existe o protectie pentru copii. Pentru ca daca la adulti ne asteptam sa fie capabili sa verifice orice informatie de pe retelele sociale, chiar daca nu se intampla lucrul acestea, sa spunem ca au aceasta competenta sa o faca, atunci cand vine vorba despre copii, mai ales de cei sub 16 ani. Cineva trebuie sa se asigure ca sunt protejati pentru ca pot inghiti cu mult mai multa usurinta informatii false, mesaje, mai ales ca ei sunt la varsta teribilismului, la care isi doresc sa fie impotriva sistemului, lucru absolut natural in acea perioada a vietii. Si nu este nevoie de mai mult de o persoana care sa transmita si sa intareasca aceste convingeri si sa-i duca pe un drum gresit.De aceea spun ca este nevoie nu neaparat de o reglementare, pentru ca nu putem vorbi despre cenzura ci de o protectie oferita copiilor pe retelele sociale", a mai aratat sociologul.Vladimir Ionas mai este de parere ca Ministerul Educatiei ar trebui sa iasa din acea paradigma a comunicarii prin mesajele in media conventionala, prin care se transmit mesajele catre parinti si catre profesori, si sa comunice cu elevii: "Ai nevoie de echipe de comunicare pe retelele sociale, in special, pentru ca exista studii referitoare la unde au migrat copiii sub 18 ani, care sa transmita mesaje pe TikTok, pe Instagram si pe alte retele care sunt utilizate de cea mai mare parte a copiilor si, in acelasi timp, sa promovezi, sa ajuti scolile sa faca grupuri de WhatsApp in care comunicare intre profesori, conducerea scolii si elevi sa fie permanenta, cu informatii oferite in timp real pe teme de interes.Astfel daca, de exemplu domnul Cumpanasu transmitea pe TikTok ca profesorii nu au voie sa faca un anumit lucru, ministerul trebuia sa iasa tot pe TikTok si sa spuna cum stau lucrurile in realitate, din punct de vedere legislativ si asa mai departe.Dar atat timp cat nu oferi informatia si lasi loc la interpretari si lasi impresia ca toti acei copii vor verifica surse prin legislatie daca este adevarat sau nu, te inseli si ai de pierdut ca institutie".Despre o posibila strategie de atragere a electoratului pentru alegerile prezidentiale din 2024, sociologul a mai spus: "Cred ca poate fi si o metoda prin care poti sa iti atragi langa tine o buna parte a electoratului ca ei vor considera ca ai fost unul dintre cei mai deschisi oameni catre ei si in momentul in care vor acorda primul vot sa se uite catre tine. Mama unei tinere a depus joi, 7 ianuarie, o plangere penala pentru corupere de minori impotriva lui Alexandru Cumpanasu, pe care il acuza ca i-ar fi facut propuneri indecente fiicei sale.Surse judiciare sustin ca plangerea a fost depusa la Sectia 16 de Politie din Bucuresti, unde femeia a fost audiata. Ulterior, Parchetul Judecatoriei Sectorului 4 a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru hartuire si amenintare.Alexandru Cumpanasu este vizat si de un dosar penal pentru incitare la ura. De asemenea, Ministerul de Interne verifica modul in care acesta a ajuns sa beneficieze in 2019 de protectia Jandarmeriei.