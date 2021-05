Copil strivit de un dulap intr-o scoala din Bucuresti. Cum se simte baiatul

Elevul a suferit un traumatism cranian si unul toracic, dar este constient. Incidentul s-a petrecut inainte de inceperea orelor. Baiatul a intrat in sala de clasa, iar invatatoarea era in dreptul usii. In acel moment, dulapul a cazut peste piciorul elevului.La Scoala Gimnaziala nr. 206 urmeaza sa fie demarata o ancheta pentru a se stabili cum s-a produs accidentul.