Copilul de 2 ani, disparut in Cluj si cautat cu peste 100 de politisti si jandarmi, a fost gasit mort

Trupul micutului a fost descoperit sambata dimineata, in albia raului Somes, la doar 20 de metri de locul disparitiei. Cadavrul a iesit la suprafata in urma scaderii debitului raului, noteaza sursa citata.Potrivit IPJ Cluj, sambata dimineata, in jurul orei 7.30, un voluntar angrenat in efectuarea cautarilor a gasit copilul agatat in albia raului, la o distanta de aproximativ 20 de metri de la locul disparitiei."Identificarea acestuia a fost posibila in urma scaderii debitul de apa. In acest fel, cadavrul copilului a iesit la suprafata", a transmis IPJ Cluj.Politia municipiului Cluj-Napoca face cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.Peste 100 de politisti, jandarmi , angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si voluntari din Cluj incepusera sa caute, vineri seara, un baietel de 2 ani care a plecat de acasa, din localitatea Floresti, pentru a se juca pe malul Somesului cu alti copii.Politia Judeteana Cluj a anuntat ca politistii au fost sesizati despre faptul ca vineri, in jurul orei 17.00, un copil de doi ani, David Alexandru Lacatus, a iesit din locuinta sa din Floresti pentru a se juca cu alti copii in zona raului Somes si nu a mai fost gasit."In vederea depistarii minorului, peste 100 de politisti, jandarmi, lucratori ISU si voluntari sunt angrenati in activitatile specifice de cautare", a precizat sursa citata.