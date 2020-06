Copil de 10 ani accidentat mortal de un motociclist pe Calea Vacaresti din Capitala

Ziare.

Potrivit Politiei Rutiera, motociclistul in varsta de 40 ani mergea pe Calea Vacaresti din directia Soselei Mihai Bravu catre Piata Sudului, iar in momentul in care a ajuns la statia STB Pridvorului, a surprins si accidentat un copil in varsta de aproximativ 10 ani, care traversa strada.Barbatul a fost proiectat de pe motocicleta si a primit ingrijiri medicale la fata locului.Traficul a fost restrictionat pe Calea Vacaresti, sensul Soseaua Mihai Bravu catre Piata Sudului, timp de cateva zeci de minute.Politistii fac cercetari pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului rutier.