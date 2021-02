VIDEO Copil de 13 ani, batut pana la lesin de trei baieti mai mari: "Da-i, ma, in cap!". Tatal victimei a refuzat sa depuna plangere

Potrivit adevarul.ro , in imagini (intre timp sterse de pe retelele de socializare, din motive care tin de protejarea imaginii minorilor) se vede cum alti adolescenti il lovesc pe baiatul de 13 ani cu salbaticie, in timp ce acesta se afla la pamant.Copilul este lovit cu picioarele, mai ales in cap, in vreme ce altii incurajeaza agresiunea de pe margine, sfatuindu-i pe adolescenti sa-i dea in cap. "Da-i in cap! Calca-l pe cap!", se aude pe fundal.La un moment dat, copilul batut ramane inert la pamant. Practic el lesina din cauza durerii si panicii. Cazul a starnit numeroase comentarii pe retelele de socializare, oamenii cerand Politiei sa ia masuri urgente Sursa citata mai arata ca Politia s-a autosesizat in urma imaginilor si i-a identificat pe agresori in mai putin de o ora, dar tatal copilului a refuzat sa depuna plangere.Protectia Copilului a fost, la randul ei, sesizata, avand in vedere ca protagonistii sunt minori.