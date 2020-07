Copil de 3 ani infectat cu coronavirus si alte 33 de persoane confirmate in localitatile din judetul Timis

Potrivit medicilor, 11 oameni care fac parte dintr-o comunitate religioasa, din Timis, din localitatea Gottlob, si care au luat parte la un eveniment, au fost infectati cu noul coronavirus.Directia de Sanatate Publica Timis face o ancheta epidemiologica si s-au recoltat mai multe probe pentru se vedea daca nu cumva si alti enoriasi sa fi fost infectati.Totodata, in localitatea Traian Vuia din judetul Timis au fost descoperite trei cazuri de COVID -19, intre care si un copil in varsta de 3 ani. Acesta este in stare buna, internat in spital.Si in orasul Faget au fost confirmati cu COVID - 19, sapte oameni cu coronavirus, fara legatura epidemiologica demonstrata intre ei. Nu sunt indeplinite conditiile pentru declararea unui focar si se face in continuare ancheta pentru depistarea sursei de infectie pentru fiecare caz si stabilirea contactilor.In ultimele zile, in Timis au fost descoperite mai multe focare de coronavirus, intre care la Spitalul Municipal Timisoara, la Spitalul privat Premiere, la Spitalul de Psihiatrie din Gataia si la o companie de procesare a carnii de porc.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in Timis s-au inregistrat 63 de decese ale unor persoane cu SARS-CoV 2.La Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, toate locurile destinate pacientilor cu coronavirus sunt ocupate, astfel ca toate cazurile usoare sunt preluate de spitalele suport.