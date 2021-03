Copil cu o greutate de peste cinci kilograme, nascut la o maternitate din Botosani

Potrivit sursei citate, femeia in varsta de 21 de ani a ajuns la Maternitatea din Botosani pe 15 martie si a nascut prin cezariana, interventia chirurgicala fiind asigurata de o echipa coordonata de doi medici.La nastere, baietelul nou-nascut a primit nota 9 "Mama si nou-nascutul au ramas sub supraveghere medicala, starea celor doi fiind buna", a afirmat unul dintre medicii sectiei.Acesta sustine ca nasterile unor copii cu greutatea de peste cinci kilograme sunt rare. In luna august 2009, la Maternitatea din Botosani s-a nascut un copil de 6.800 grame.