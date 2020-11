Un copil de doi ani a murit inecat intr-o hazna. Tragedia a avut loc langa Timisoara

Tragedia a avut loc in satul Mosnita-Veche, langa Timisoara. Potrivit tion.ro, baietelul locuia impreuna cu parintii, in localitatea timiseana Mosnita Veche. Sursa citata arata ca joi dupa-masa tatal lui nu l-a mai vazut si a inceput sa il caute prin curte, gasindu-l pe copilul de 2 ani cazut intr-o hazna improvizata, in curte.Barbatul a sunat la 112 si un echipaj de ambulanta s-a deplasat la fata locului si l-a gasit pe micut in stop cardio-respirator. Baiatul a fost transportat la Spitalul "Louis Turcanu" din Timisoara, dar nu a putut fi salvat. Potrivit tion.ro , politistii timiseni au inceput acum o ancheta si au deschis un dosar penal, conform procedurilor, pentru ucidere din culpa.