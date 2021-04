Copil electrocutat pe un vagon de tren din Iasi. Are arsuri pe aproape jumatate din suprafata corpului

Potrivit sursei citate, la serviciul de urgenta 112 a fost primit un apel telefonic prin care se cerea ajutor de specialitate pentru un copil care a suferit un accident prin electrocutie."A intervenit echipa de terapie intensiva SMURD Iasi si a gasit copilul cazut de pe un vagon. Accidentul s-a produs cel mai probabil prin arcul electric care a afectat copilul aflat pe un vagon de tren. Sunt mai multe traumatisme si arsuri. Estimarea la locul interventiei este de 30% arsuri de gradul II. Pacientul a fost preluat, s-a inceput reumplerea volemica, protejarea zonei arse si tratamentul zonei arse si tratamentul sedativ", a declarat dr. Cimpoesu.Copilul a fost transferat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Pediatrie "Sf. Maria", pentru a primi ingrijiri medicale in terapie intensiva si tratament de specialitate in clinica de chirurgie plastica si arsuri."Copilul in varsta de 12 ani a suferit politraumatism si electrocutie, si arsura de 40% din corp prin flacara electrica. Copilul a fost admis in terapie intensiva, s-a intevenit chirurgical in medicina de urgenta, s-a practicat excizia zonelor arse si grefarea zonelor. Ca si bilant lezional, arsura este pe suprafata de 45-50% din suprafata corporala gradul 2B si 3.S-a recurs la pansamentul cu presiune negativa. In acest moment ne pregatim la un procedeu de epurare extrarenala, care este un fel de dializa. Copilul este in stare grava dar este stabil, dar potentialul de agravare a starii lui este din cauza electrocutiei", a declarat dr. Lavinia Ionescu, purtatorul de cuvant al Spitalului de Pediatrie "Sf. Maria" din Iasi.Medicii spun ca astfel de situatii se intampla in fiecare an, cele mai multe victime fiind adolescentii, motiv pentru care reitereaza importanta educatiei si preventiei facute atat la scoala cat si acasa, de catre parinti si familie. Recomandarea este preventia facuta atat de scoala cat si de parinti, bunici, familie. Copiii si tinerii trebuie sa stie ca urcarea pe un vagon de cale ferata sub firele de inalta tensiune reprezinta un risc foarte mare, un risc care duce la electrocutie. Uneori se instaleaza stop cardio-respirator imediat dupa electrocutie, dar de fiecare data apar arsuri grave si posibile traumatisme prin cadere intrucat se formeaza un arc voltaic iar persoana este aruncata de pe vagon.Importanta este preventia. Ea poate salva cu adevarat. Din experienta UPU-SMURD Iasi, cele mai multe cazuri au fost cu evolutie nefavorabila, cu arsuri pe suprafata extinsa, cu zile multe si grele de spitalizare in terapie intensiva, cu interventii chirurgicale repetate, majore, extrem de importante, iar pacate unele cazuri au avut evolutie nefavorabila spre deces ", a explicat prof.univ.dr. Diana Cimpoesu.