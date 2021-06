Imagini infioratoare cu un copil incatusat, plangand. Pozele au fost puse pe Facebook de criminalul mamei micutului

Anchetatorii au gasit pe pagina de Facebook a individului mai multe poze cu un copil incatusat, plangand in hotote. Acesta a postat fotografiile in luna octombrie a anului 2020, cu urmatorul mesaj: "E...FRiCA...DE..PUSCARiE. Este vorba despre copilul femeii ucise, provenit dintr-o alta relatie a acesteia.Sambata, barbatul, pe numele sau Marian Jugaru, in varsta de 50 de ani, a ucis-o in bataie pe mama copilului. El nu se afla la prima infractiune de acest gen. In anul 2004 a fost condamnat tot pentru omor si lipsire de libertate. Atunci a primit o pedeapsa de 17 ani si a iesit din puscarie in 2017.