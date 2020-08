Copilul de 13 ani care a incercat sa taie un proiectil cu fierastraul va trai toata viata cu schije in corp. Medic: "Nu avem cum sa intervenim chirurgical"

Proiectitlul i-a afectat nu numai pielea ci si organele interne . Are fragmente de cartus pe splina, pe ficat si rinichi. Pentru a putea elimina toate fragmetele din corpul baiatului, acesta ar trebui sa suporte foarte multe operatii."Nu am mai avut astfel de cazuri. Va avea repercusiuni pe viata. Sunt mii de fragmente pe care nu le poti scoate. Nici nu se vad cu ochiul liber. Ar trebui sa-i desfacem tot corpul. Nu avem cum sa intervenim chirurgical pentru ca aceasta decizie ar putea face mai mult rau decat bine. Pacientul este internat in sectia de Terapie Intensiva si ii este administrat tratament cu antibiotic pentru evitarea inflamatiilor si a infectiilor", spune dr. Catalina Ionescu de la Spitalul Sfanta Maria din Iasi, pentru BZI In seara zilei de marti, 25 august 2020, un apel la 112 avea sa anunte ca un minor de 13 ani din localitatea ieseana Hadambu a fost victima unei explozii. Baiatul a gasit un cartus in padure si, din curiozitate, l-a taiat cu fierastraul.Citeste si: