Copilul unei familii de romani, depistat cu COVID-19 in Romania, declarat sanatos in Austria: "S-a vindecat copilul in doua zile sau cei din Romania sunt batuti in cap?"

O romanca stabilita in Austria a povestit, pe pagina sa de Facebook, ca a venit in vacanta in Romania impreuna cu sotul sau si cu copilul lor. Pentru ca erau obligati ca la intoarcerea in Austria sa prezinte un test negativ, cei trei au efectuat testul pentru COVID-19 in Romania. Testul femeii si al sotului sau a iesit negativ, dar al copilului a iesit pozitiv.Familia a fost anuntata ca baiatul trebuie internat pentru 48 de ore. "Clar nu am fost de acord cu asa ceva. Duc copilul sanatos si il scot cu vreo boala din spital", a scris femeia, pe Facebook.Intoarsa in Austria, familia de romani a repetat testul copilului, care a iesit negativ. "Parintii mei si bunica ramasi in Romania sunt sunati de la DSP si anuntati ca trebuie sa stea in carantina 14 zile. Se conformeaza si ei si respecta legea ca doar e lege. Problema e ca chiar daca avem test negativ la copil ei raman mai departe in carantina. Intrebarea mea e: s-a vindecat copilul in doua zile cum mi s-a spus la telefon sau is cei din Romania batuti in cap?!", a mai scris romanca, pe pagina sa de Facebook.Contactat de "Adevarul" , directorul spitalului din Vatra Dornei, unde a fost realizat testul, a declarat ca spitalul face analize si pentru un laborator din Bistrita. "Cei din Bistrita preleveaza probele, noi le analizam. Poate probele n-au fost prelevate corespunzator sau poate nu au fost depozitate cum trebuie", a declarat directorul spitalului din Vatra Dornei, Valentin Stan.