Cornel Ionut Ionescu nu mai este Director General al UNIFARM SA: "Mi-au expirat cele patru luni de mandat". In locul sau a fost numit Adrian Ghenciu, membru in Consiliul de Administratie

In cursul zilei de luni, 26 octombrie 2020, in spatiul public au aparut informatii conform carora Cornel Ionut Ionescu a fost demis din functie."Informatia este falsa, nu am demisionat de la conducerea CN Unifarm SA. In data de 24.10.2020 mi-au expirat cele 4 luni de mandat. Contractul a incetat de drept la data de 24.10.2020. Iar Consiliul de administratie al CN Unifarm a numit un alt Director General Interimar. Va multumesc!", a transmis Cornel Ionut Ionescu pentru Ziare.com.Cornel Ionut Ionescu face parte din Consiliul de Administratie al UNIFARM din octombrie 2017.El a fost numit la conducerea UNIFARM dupa ce, in sedinta din 24 iunie 2020, Consiliul de Administratie al Unifarm a decis ca directorul general, Adrian Ionel, sa fie suspendat din functie sase luni.De altfel el oricum nu avea voie sa isi exercite functia, acesta fiind unul dintre efectele controlului judiciar impus de procurorii DNA Adrian Ionel este acuzat ca a cerut mita 760.000 de euro pentru o achizitie de echipamente de protective necesare in criza sanitara COVID.