Corona lifestyle

Monumentul fricii de covid este inconjurat de figuri crispate. Unii cu tarnacoape, altii cu mitraliere. De o parte sunt vocile care cer un alt lockdown, de cealalta parte sunt conspirationistii, care striga "jos masca!" si neaga insasi realitatea microbiologica.Guvernul e facut sandvis. Inca un lockdown total inseamna pentru orice minte lucida o prabusire economica rasunatoare. Nu ca economia si-ar fi revenit, dar un nou experiment de carantinare fortata inseamna resuscitarea mortului cu o pereche de cutite. De altfel, niciuna din tarile civilizate nu mai e dispusa sa reia masurile totale din sezonul iarna-primavara. Declaratiile abunda la nivel semi-oficial.Pe cealalta baricada, indemnurile la eliberarea de dictatura politico-medicala iminenta sunt sustinute de obisnuitele si fascinantele teorii nascute din premisa negarii. Desigur, covid-19 nu trebuie sa existe din capul locului pentru a construi caramida cu caramida apocalipsa retorica a democratiei. Cuvintele cheie sunt vaccin, cipare, 5G.Partidele politice, ca de obicei, pescuiesc in ape tulburi. Necunoscand dimensiunile reale ale extremelor, dar seduse de vocea lor grava, se alatura alternativ ambelor tabere, amplificandu-le ragusit si inept. Sa se inchida, dar sa nu se mai inchida. Exista virusul, dar parca nu exista.Intre aceste doua blocuri nu se afla doar autoritatile, ci si marea masa a oamenilor decenti care au inteles ca spaima e buna ca sa te pazesti, nu ca sa demolezi casa din cauza paianjenului veninos, ca masca trebuie purtata in locuri aglomerate, ca prietenii nu se mai imbratiseaza si mainile se spala. O vreme.Problema e ca nimeni nu le spune cata vreme. Dar are cineva raspunsul?Banuiala e ca extremele sunt produse chiar de Autoritate si prin reflexul autoritatii, ca atunci cand vrea sa dea impresia ca stie tocmai pentru ca nu stie. Frica injectata in supradoze de-a lungul carantinei, pentru alungarea spiritului rau al scepticismului, isi face azi efectul. Sustinatorii unei noi inchideri totale sunt victimele supradozei.Nici cealalta extrema n-a aparut spontan. Ea exista, ce-i drept, chiar in substratul fermentat al conspiratiilor, alimentat periodic de jucatorii mondiali ai propagandei (rusilor li s-au alaturat chinezii). Dar cum sa nu devina activa cand comunitatea stiintifica se balbaie, da rateuri, si prefera acelui simplu si promitator "nu stiu", studiile "cercetatorilor britanici", sfaturile contradictorii, bravada omniscienta. Caci, da, cand vine vorba de covid-19, modesta stiinta devine omnistiinta, deci religie, si inspira deciziile Autoritatii.Adevarul e greu de rostit si probabil simplitatea lui sperie mai mult decat orice. Adevarul e ca nu stim mai nimic despre virusul buclucas. Nici de unde a venit, nici cum se raspandeste, nici macar efectele lui asupra organismului. Intre timp, mai aflam cate ceva. Intre timp, nici virusul nu sta degeaba.Plecand de aici, nu ramane decat sa admitem ca vietile noastre urmeaza sa se schimbe, ca e o batalie lunga nu cu virusul, ci cu ce avem sa aflam despre virus.Vaccinul e o tinta falsa, una in permanenta miscare si teama mi-e sa nu fie tot rezultatul competitiei pentru PR intre diverse hub-uri de cercetare si laboratoare. Orizonturile de asteptare sunt ca fumul. Induc speranta si incredere, dar se pierd spre inaltimi.Paradoxal, si suferinda economie va trebui sa se adapteze noului stil de viata. Culmea e ca pare sa o faca mai bine si mai rapid decat extremistii, autoritatile sau comunitatea stiintifica. De ce intreprinzatorii si piata se adapteaza mai repede? Din cauza intuitiei fundamentale ca se va consolida un alt stil de viata, cu vaccin sau fara vaccin, cu sau fara adaptarea virusului la gazda. Aceasta e totusi o certitudine. Iar ea vine tocmai din ultimele doua cifre ale prescurtarii care astazi da fiori: "19". Care va fi urmatorul numar si cum ne vom purta pana sa-l aflam?