Coronavirus penitenciarele Vaslui si Margineni. Sunt cinci cazuri confirmate pana acum

"Va informam ca, astazi, 13.07.2020, un al doilea angajat al Penitenciarului Vaslui a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Acesta a exercitat atributii de serviciu in sectorul administrativ, cu purtarea, in permanenta, a echipamentului de protectie", a transmis, luni, ANP, conform news.ro. Sursa citata a prcizat ca a fost confirmat si al treilea caz la Penitenciarul Margineni."Precizam, totodata, ca un al treilea angajat al Penitenciarului Margineni a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Acesta a exercitat, de asemenea, atributii de serviciu in sectorul administrativ, cu purtarea echipamentului de protectie", a mai transmis institutia.In penitenciarele respective se fac anchete epidemiologice si dezinfectii ale spatiilor.