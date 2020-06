Coronavirus Romania: 291 de cazuri noi si 23 de morti, in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de decese raportat in luna iunie/ Record de bolnavi la terapie intensiva

Cel mai mare numar de decese din iunie

7.291 de teste in 24 de ore

Aceasta, in conditiile in care au fost facute mai putine teste, aproximativ 7.000, fata de 12.000 ieri. Bilantul total al imbolnavirilor a ajuns la 26.313, iar cel al deceselor la 1.612, cu 23 mai multe fata de raportul de sambata.Un numar de 18.814 de pacienti s-au vindecat. La Terapie Intensiva mai sunt 217 de bolnavi de Covid-19.Este ingrijorator numarul deceselor raportate, cu 23 mai multe fata de raportul de sambata.Potrivit raportului transmis de Grupul de Comunicare Strategica, "in intervalul 27 iunie 2020 (10:00) - 28 iunie 2020 (10:00) au fost inregistrate 23 decese (14 barbati si 9 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele din Bistrita-Nasaud, Botosani, Cluj, Bucuresti, Mures, Prahova, Sibiu, Suceava si Vrancea".Dintre acestea, trei decese au fost intregistrate la categoria de varsta 40-49, un deces la categoria de varsta 50-59 ani, noua decese la categoria de varsta 60-69 ani, patru decese la categoria de varsta 70-79 ani si sase decese la persoane de peste 80 de ani. Toate decesele sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati.Pe primul loc la numarul de infectii este Suceava cu 3.998 de cazuri. Urmeaza Bucuresti cu 3.030, iar pe locul al treilea este judetul Brasov cu 1.409 cazuri de imbolnaviri. Si judetele Vrancea si Botosani au trecut de pragul de 1.000 de contaminari.Potrivit datelor transmise de Grupul de Cominicare Strategica, pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 694.909 teste. Cu 7.291 fata de cele raportate in ziua precedenta.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 942 de persoane. Alte 66.953 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.4.795 de romani din afara granitelor au fost infectati cu noul coronavirus. Dingtre acestia 115 au murit, iar 72 s-au vindecat.