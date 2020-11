Coronavirus Romania. Cele mai afectate zone din tara. Numar alarmant de imbolnaviri in Bucuresti si in doua judete

Municipiul Bucuresti a ajuns luni, 9 noiembrie, la 43.950 de cazuri dupca ce au fost raportate 889 de noi imbolnaviri, fiind inregistrata astfel o incidenta de 5,14 cazuri la mia de locuitori.Dupa Bucuresti, in judetul Prahova au fost inregistrate cele mai multe cazuri noi in ultimele 24 de ore, nu mai putin de 593. Judetul a ajuns astfel la un total de 12.858 si o incidenta in ultimele 14 zile de 3,77 la mia de locuitori.De asemenea, un numar ridicat de cazuri a fost inregistrat in judetul Constanta, 578, judetul ajungand la peste 8.000 de cazuri si o incidenta de 3,67 in ultimele 14 zile.In alte cinci judete, Bihor 208, Brasov 239, Arad 209, Sibiu 214, Timis 253 sunt judetele care au depasit pragul de 200 de cazuri noi.Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta la 14 zile1. Alba 6560 102 5,472.Arad 7140 209 4,993.Arges 8577 159 2,574.Bacau 9610 82 2,475.Bihor 9059 208 5,526.Bistrita-Nasaud 3652 50 3,467.Botosani 4108 52 2,548.Brasov 12008 239 4,569.Braila 3888 55 1,8210.Buzau 4739 93 1,9911.Caras-Severin 3202 53 2,5912.Calarasi 2375 91 1,7413.Cluj 12738 121 6,3414.Constanta 8190 578 3,6715.Covasna 2830 45 3,3616.Dambovita 7936 171 3,217.Dolj 8416 74 3,8618.Galati 7179 90 1,7519.Giurgiu 2360 34 1,8720.Gorj 3423 43 1,8221.Harghita 3656 28 2,6922.Hunedoara 5320 58 2,723.Ialomita 2840 144 2,5424.Iasi 13032 92 2,4625.Ilfov 8081 136 3,4826.Maramures 5916 179 3,5927.Mehedinti 2623 48 2,0928.Mures 7240 112 4,3929.Neamt 7266 74 2,6930.Olt 4494 195 1,3631.Prahova 12858 593 3,7732.Satu Mare 2704 140 3,0333.Salaj 3978 14 6,5934.Sibiu 8042 214 6,635.Suceava 10470 35 2,0936.Teleorman 3854 46 2,5737.Timis 12685 253 6,2538.Tulcea 1855 35 1,5139.Vaslui 5819 101 2,0240.Valcea 6047 47 2,9441.Vrancea 3984 40 1,4642.Mun. Bucuresti 43950 889 5,1443. Cazuri noi nealocate pe judete 2287* -2782TOTAL 306.991 3.240