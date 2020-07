Coronavirus: Serbia anunta un numar record de morti COVID-19

In cursul ultimelor 24 de ore, statul din Balcani a inregistrat 18 decese si 386 noi contaminari cu COVID-19, a declarat prim-ministrul Ana Brnabic presei, acuzand o "crestere dramatica".Ea a facut referire la persoanele care demonstreaza de trei zile la Belgrad si in alte orase, manifestatii care au degenerat in violente in doua seri in capitala sarba."In ceea ce priveste manifestatiile, nu exista un comportament mai iresponsabil in acest moment. Rezultatele manifestatiilor le vom vedea in trei sau patru zile", a spus sefa guvernului, "implorandu-i pe toti cetatenii sa respecte cu strictete masurile in vigoare".Furia manifestantilor este indreptata impotriva presedintelui Aleksandar Vucic, acuzat ca a favorizat un al doilea val al epidemiei ridicand rapid carantina initiala pentru a putea organiza alegerile din 21 iunie, castigate detasat de formatiunea sa, Partidul sarb al progresului (SNS).Manifestatiile au izbucnit marti dupa anuntul presedintelui privind reintroducerea izolarii integrale in weekend. Intre timp, autoritatile au renuntat la aceasta masura, ceea ce insa nu i-a descurajat pe oamenii sa iasa in strada.Noul val de infectari a aparut dupa o iesire rapida din izolare, in urma careia s-au desfasurat manifestatii sportive de masa, printre care si un turneu de tenis organizat de Novak Djokovic, testat pozitiv cateva zile mai tarziu.Si inalti responsabili politici au fost testati pozitiv dupa sarbatorirea victoriei electorale a partidului la putere.Pandemia a contaminat aproape 18.000 de persoane si s-a soldat oficial cu 370 de morti in Serbia.Aleksandar Vucic a evocat spitale coplesite de aproape 4.000 de bolnavi de COVID-19.Potrivit autoritatilor, situatia sanitara este "cea mai critica la Belgrad".Croatia si Bosnia au anuntat si ele vineri un numar record de noi contaminari cotidiene, care se ridica la 116 si respectiv 316.